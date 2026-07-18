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Mundial 2026

La porra de EL PERIÓDICO para la final del Mundial entre España y Argentina: ¿quién ganará?

La sección de Deportes de EL PERIÓDICO comparte sus pronósticos de cara al partido definitivo de la Copa del Mundo

España-Argentina en el Mundial: la porra de la sección de Deportes de EL PERIÓDICO

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España se enfrenta a Argentina este domingo en Nueva York (21.00 h.) en una final de la Copa del Mundo de pronóstico incierto. El buen juego de la selección de Luis de la Fuente, sublimado en su semifinal contra Francia, mide su fiabilidad con la explosión emocional del combinado de Luis Scaloni, acostumbrado una vez más a las remontadas increíbles, la última vez frente a Inglaterra.

Lamine Yamal jugará a sus 19 años su primera final de un Mundial ante un Leo Messi que, ya con 39, aspira a conquistar su segunda Copa de Mundo, algo que en su día no logró Diego Armando Maradona. El Balón de Oro también se pondrá en disputa.

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