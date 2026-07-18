¿Por qué España ha llegado a la final del Mundial? El Museo del Prado te lo explica a través de 10 obras

Tintoretto, Murillo, El Greco y otros grandes de la historia de la pintura o la escultura ayudan a explicar "por qué España está en la final del Mundial de fútbol 2026". O al menos eso ha hecho que el Museo del Prado, que ha publicado a través de su Instagram un montaje ilustrado con una decena obras de arte para representar las que, a su juicio, son las grandes virtudes de los futbolistas españoles.

Según la pinacoteca española, el rostro sereno de 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco, ilustra la prudencia; el orgulloso 'Carlos V en la batalla de Mülhberg', de Tiziano, la estrategia; 'La nevada', de Goya, la superación, o 'Prometeo trayendo el fuego', de Jan Cossiers, la lucha.

'El lavatorio', de Tintoretto, personifica la humildad; el 'San Juan Bautista niño', de Murillo, la ilusión; ; el 'Sísifo', de Tiziano, el esfuerzo; la escultura de 'Orestes y Pílades', de la Escuela de Pasiteles, la camaradería, y dos obras de Rubens, 'Las tres gracias' y 'Vulcano forjando los rayos de Júpiter', la armonía y la motivación, respectivamente.

La ocurrencia de El Prado ha hecho reaccionar al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), que ha contestado al museo español con otras 10 obras que justifican por qué el combinado albiceleste ha llegado a la final del Mundial 2026, que se celebrará este domingo en Nueva Jersey (Estados Unidos). En su caso ha elegido, como corresponde a su colección, obras de arte contemporáneo y se ha permitido añadir una fotografía sin autor para la principal de las diez razones: Messi.

La escultura 'Exclusión', de Pablo Suárez, que representa a un hombre colgado del estribo de un tren, es la primera de las obras elegidas por el Malba, para personificar el aguante. Y el cuadro 'Tiempos de guerra', del mismo autor, la memoria. 'Una drola', pintura de Xul Solar, sirve para representar la mística; 'La DJ', de Fernando Laguna, el corazón; la fotografía 'Asado en Mendiolaza', de Marcos López, la amistad; 'Manifestación', de Antonio Berni, el pueblo; 'Ella y yo', de Liliana Maresca, el coraje; 'La canción del pueblo', de Emilio Pettoruti, el ritmo, y 'Sin título', de Jorge de la Vega, la locura.

Es decir, que para el Prado, lo que ha hecho finalista a la selección española es la prudencia, la estrategia, la superación, la lucha, la humildad, la ilusión, el esfuerzo, la camaradería, la armonía y la motivación; mientras que el Malba destaca de Argentina es el aguante, la memoria, la mística, el corazón, la amistad, el pueblo, el coraje, el ritmo, la locura y, por supuesto, a Messi.