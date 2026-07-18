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Mundial 2026

Nadal apoya a la Selección ante la gran final

El extenista desea suerte al combinado de De la Fuente ante el partido decisivo contra Argentina

España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

Rafa Nadal, en una imagen de archivo.

Rafa Nadal, en una imagen de archivo. / Agencias

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EL PERIÓDICO

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Rafa Nadal, posiblemente el mejor deportista de la historia de España, ha querido desear suerte este sábado a la selección española de fútbol ante la final del Mundial que la enfrenta mañana a Argentina. El extenista lo ha hecho desde la red social X (antigua Twitter) en un tuit en que recuerda la "emoción" de la final ganada en Sudáfrica en 2010.

Nadal ha manifestado que el fútbol es una de sus "grandes pasiones" y se ha referido así al partido de este domingo: "Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país al que respeto y admiro mucho".

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El ganador de 22 torneos de Grand Slam ha adjuntado en el tuit distintas fotos de su relación con el fútbol (incluida una con la Copa del Mundo de 2010 y otra con su tío Miquel Àngel Nadal en su época de futbolista del Mallorca), desea "muchísima suerte" a la Selección y cierra el mensaje con un "¡Vamos, España!".

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