Mundial 2026
Nadal apoya a la Selección ante la gran final
El extenista desea suerte al combinado de De la Fuente ante el partido decisivo contra Argentina
España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
EL PERIÓDICO
Rafa Nadal, posiblemente el mejor deportista de la historia de España, ha querido desear suerte este sábado a la selección española de fútbol ante la final del Mundial que la enfrenta mañana a Argentina. El extenista lo ha hecho desde la red social X (antigua Twitter) en un tuit en que recuerda la "emoción" de la final ganada en Sudáfrica en 2010.
Nadal ha manifestado que el fútbol es una de sus "grandes pasiones" y se ha referido así al partido de este domingo: "Mañana tenemos otra oportunidad de disfrutar de uno de esos partidos que hacen historia ante una selección y un país al que respeto y admiro mucho".
El ganador de 22 torneos de Grand Slam ha adjuntado en el tuit distintas fotos de su relación con el fútbol (incluida una con la Copa del Mundo de 2010 y otra con su tío Miquel Àngel Nadal en su época de futbolista del Mallorca), desea "muchísima suerte" a la Selección y cierra el mensaje con un "¡Vamos, España!".
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