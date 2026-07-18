La muerte de un jugador de nueve años de la UE Vic conmociona al fútbol catalán

La Fundació UE Vic y la Unió Esportiva Vic han comunicado el fallecimiento de Houssem El Abbadi Ouberai, un niño de nueve años que formaba parte del equipo Sub-9 A de la escuela de fútbol base de la entidad. El joven jugador, nacido en 2017, llevaba varias temporadas vinculado al club, que ha trasladado su pésame y apoyo a sus familiares, amigos, entrenadores y compañeros.

El menor falleció de manera repentina durante la noche del jueves en la zona del parque de la Bassa dels Hermanos, en Vic. La muerte se produjo por causas naturales, aunque el comunicado difundido por la entidad deportiva no ofrece detalles sobre las circunstancias. "Descansa en paz, Houssem. Tu recuerdo formará siempre parte de la familia del Vic", ha expresado el club.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol catalán. La Federación Catalana de Fútbol, el FC Barcelona, el Espanyol y numerosos clubes y entidades deportivas han trasladado públicamente sus condolencias a la familia y al entorno del niño. El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic también guardó un minuto de silencio y suspendió varios de los actos previstos junto al lugar donde se produjo el fallecimiento.

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La familia desea trasladar el cuerpo de Houssem a Marruecos, según ha informado la Fundació en una plaraforma de 'crowfunding' para que pueda recibir allí el último adiós conforme a sus tradiciones y descansar en su país de origen. Ante el elevado coste de la repatriación, la Fundació UE Vic ha impulsado una campaña de recaudación para ayudar a sufragar los gastos y acompañar a sus allegados en estos momentos.