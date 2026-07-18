Se llama Seixas, es francés, no se lo pierdan, tiene pinta de ser el próximo Pogacar

Vale, cierto, no es ningún consuelo. Es más, los habrá y en cantidad que considerarán que eso es una tontería, que no sirve de nada, que se compite para ganar. Pues no, no solo se compite para ganar, pues solo gana uno. Se compite para demostrar que te has preparado para ser el mejor, pero solo hay un mejor. Siempre. En todas las competiciones, en todas las clasificaciones, en todos los retos, en todas las finales.

Y, a menudo, muchas veces, hasta demasiadas veces, el mejor es demasiado mejor. Es un extraterrestre, un ‘ET’, un caníbal. Digámoslo ya un Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault o Miguel Induráin. O Tadej Pogacar. Y, entonces, amigo, mientras peleas por un imposible, codearte con ese monstruo, solo te queda demostrar que, pese a que no le puedes ganar (todavía), estás hecho de la misma pasta con la que se fabrican los sueños.

Cierto, son muchos más los que lo intentan que deportistas que se convierten en leyenda. Pero cuando tú despiertas la atención del mundo entero, del mundo que sabe de ciclismo, que sabe mucho de ciclismo, entre otras cosas porque ha visto correr a los mejores, entonces puedes escribir, puedes anunciar, puedes pronosticar, como hace mi amigo Sergi López-Egea, que el siguiente, el que viene, el próximo es francés, se llama Paul y se apellida Seixas.

El ciclista francés Paul Seixas. / YOAN VALAT / EFE

Y por poco, por muy poco, las mentes del Decathlon CMA CGM Team han estado a punto, a punto, de escondérnoslo un año más. Y no digo que no hubiese sido normal, hasta comprensible, dados sus escasos 19 años (mira, los que tiene Lamine Yamal, que mañana debuta en la final del Mundial), pero no ver a Seixas en este Tour hubiese sido un hurto al mundo y, sobre todo, la oportunidad de ver a un niño, a una promesa, con los mejores del planeta.

Me dirán, cierto, que ese mexicano llamado Isaac del Toro, que va siempre, cómo no, pegadito a Pogacar, es también, ¡claro que sí!, otro que viene empujando, a los 22 años. No es extraño, no, que, de momento, los tres formen el podio de París. Pero… eso, Seixas es demasiado joven y aún quedan dos semanas duras, por ejemplo, la etapa de mañana.

Es hermoso, es muy bonito y gratificante, asistir, no solo al dominio arrollador de Pogacar, que empieza a ser insultante, no solo porque sentenció el Tour al tercer día, sino porque no deja pasar oportunidad alguna para demostrar su insultante superioridad.

Por prudencia, por lógica, por inteligencia, por sensatez, porque tiene solo 19 años, el Decathlon Team estuvo a punto de escondernos a su prodigioso Paul Seixas un año más. Por suerte, le permitió correr el Tour y, ahora, lo disfruta el mundo entero.

También es hermoso descubrir que, en efecto, Francia tiene, por fin, un ciclista que genera la ilusión por verle ganar un Tour, cosa que no ocurre desde 1985 cuando lo consiguió, por última vez, Bernard Hinault. No deja de ser curioso y tremendamente duro que Francia, que organiza dos de las más grandes fiestas deportivas de la temporada, el Tour y Roland Garros, lleve un montón de décadas sin ver ganar a los suyos.

En ciclismo ya lo ha encontrado, es él, Paul Seixas que hoy, en otra descomunal exhibición de Tadej Pogacar, ha estado ahí, peleando con él y su lugarteniente mexicano, cruzando la meta pegaditos a ellos. Igual, igual, que está en la clasificación general, buscando un bronce o, quién sabe, si una plata que demostrará que no siempre ganar es lo único importante.

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“Es extraordinario ver a un ciclista con un talento tan claro como Paul Seixas. Lo que ha hecho en este inicio de temporada es algo realmente excepcional. Y no sólo impresiona por su nivel físico, sino también por el carácter que muestra en las carreras, es algo especial. Es otro ciclista que puede traer espectáculo al ciclismo y, para el ciclismo francés, es algo extraordinario”, confesó Mauro Gianneti, mánager del UAE Team Emirates, en el podcast de CyclingActu. Y, que lo sepan, a Gianneti no le importaría fichar a este prodigio, nada.