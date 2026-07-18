Mundial 2026
Joan Capdevila reclama a Trump que le permita entrar en Estados Unidos para asistir a la final del Mundial
Al campeón del mundo con España en 2010 le deniegan el permiso para viajar a EEUU
Joan Capdevila, quien fuera futbolista de la selección española y campeón del mundo en Sudáfrica en 2010, era uno de los futbolistas invitados para acudir a la final de la Copa del Mundo de este domingo, en un partido que enfrentará a España con Argentina. El exlateral de Tàrrega, sin embargo, ha visto cómo se le denegaba el ESTA, permiso obligatorio que permite a los ciudadanos de la Unión Europea viajar a Estados Unidos.
"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...", expresó el exfutbolista en su cuenta de X.
El mensaje, además, lo comienza reclamándole ayuda a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Capdevila, también campeón de la Eurocopa en 2008 y plata en los Juegos Olímpicos de Sidney en el año 2000, no ha podido así tomar el vuelo que debía llevarlo junto a su familia a Nueva York, donde se disputará la final del Mundial.
El ESTA, una vez concedido después de rellenar el formulario a través de internet, tiene una validez de dos años y permite entradas múltiples a Estados Unidos.
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