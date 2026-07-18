GRAVITEO se consolida con una vibrante segunda jornada en el Circuit

GRAVITEO, el festival de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, después de una exitosa jornada inaugural, afrontó un soleado segundo día de competición y actividades.

En la matinal, gran parte de la atención estuvo centrada en la pared de escalada, donde los participantes de la prueba de Boulder del World Climbing Championship se enfrentaron a las tandas clasificatorias.

Pruebas clasificatorias de Boulder masculino / JORDI COTRINA / PIM

Tras varias horas de competición, 26 escaladores (generalmente pasan 24 pero los jueces dieron dos plazas extra por empate) pasaron a la ronda de semifinales que se celebrará este domingo. Entre los que pasaron el corte estuvieron los españoles Hugo Martín Álvarez (13º) y Guillermo Peinado (17º), mientras que Manuel Antonio Pastor se quedó fuera. El mejor clasificado fue el francés Mejdi Schalck, con una puntuación total de 109.2.

A unos metros, los riders del Skateboarding Vert y el Roller Freestyle realizaban sus sesiones de entrenamientos, mientras se ponían también en marcha los clasificatorios de Basket 3x3 U14.

Clasificatorios de Basket / JORDI COTRINA / PIM

Estrellas a escena

Ya por la tarde, además de los clasificatorios de Boulder femenino, se pusieron en marcha las pruebas de la Copa de España de Marcha Nórdica y el Duatlon Open, con un recorrido que transcurrió por el propio asfalto del Circuit y sus alrededores.

Abel Garcia, Secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat, visitó GRAVITEO durante la tarde y presenció el Duatlon desde una situación privilegiada, en una de las casetas altas situadas en los laterales del Circuit. Tras dos días de festival, Garcia hizo una valoración "muy positiva" del evento. "Es una gran oportunidad para acercar deportes que a veces no tienen la oportunidad de mostrarse al público en general", afirmó en una entrevista para El Periódico.

Algo más de una treintena de participantes tomaron puntualmente la salida en la parrilla ante la tribuna principal, donde normalmente se sitúan las MotoGP y los Fórmula 1 para iniciar sus carreras. Tras cuatro vueltas en bici una transición en la zona del pit-lane y dos en carrera a pie, un total de 25 kilómetros, Pau Capdevila, del Club Natació Barcelona Fasttriatlon, fue el primero en cruzar la meta.

Participantes en el Duatlón / Gorka Urresola Elvira

Unos minutos después se iniciaba la prueba de la Copa de España de Marcha Nórdica con cuatro vueltas a un circuito total de 12 kilómetros.

En la pared de Boulder, con un 79.3, la eslovena Jennifer Eucharia Buckley fue la mejor de la sesión, seguida por la británica Emma Edwards. En la tercera posición quedaron empatadas la francesa Lily Abriat y Geila Macià, una de las grandes bazas españolas en el circuito. También pasó el corte otra española en competición, Lucía Sempere, y se quedó fuera la tercera en liza, Aida Torres.

Acción durante la clasificación de Boulder / Gorka Urresola Elvira

El festival contó con un padrino de excepción, el estadounidense afincado en Barcelona, Chris Sharma, una leyenda internacional de la escalada y precursor de este deporte en España, con más de 30 años de experiencia. "Creo que eventos como GRAVITEO son muy positivos para la difusión de la escalada. Contar con una plataforma como esta, en un lugar como el Circuit, es algo muy positivo", valoró para SPORT.

Chris Sharma, escalador de referencia, en el Circuit / JORDI COTRINA / PIM

El patinaje cierra la jornada

También entró en escena el Skate Vert con nombres influyentes del panorama internacional como el español Danny Leon. El veterano skater fue una de las sensaciones del día, junto a Naia Laso, la deportista más joven de la delegación española en los pasados Juegos Olímpicos de París 2020, ambos participantes en las semifinales de la primera parada de las Iberdrola Skate Series.

La jornada se cerró con las semifinales y la final absoluta del Campeonato de España de Roller Freestyle Street, así como de la categoría Masters. En absoluta femenina se impuso Eneritz Quincoces Orbea , que cuenta en su palmarés con títulos de campeona de España, campeona de Europa absoluta y medallista en el Campeonato del Mundo de Roller Freestyle Park, con una puntuación final de 126.80. Completaron el podio Mery Muñoz (103.53) y Carla Martín (95.20).

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El ganador, durante un truco / Gorka Urresola Elvira

En categoría masculina el primer puesto fue para Àlex Fernández, que arriesgó con su truco final para una puntuación total de 156.04. Francisco Javier Sola (139.74) y César Fernández Blanco (137.47) completaron el Top-3. Eben Llaberia, con 119.03 se impuso en categoría Masters.

Fuente: Sport