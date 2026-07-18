Graviteo se adueña del Circuit: “Es una oportunidad brutal patinar aquí”

Hace calor, pero parece que no importa. Las rampas, barandillas y pendientes del ‘skatepark’ instalado en el Circuit de Barcelona-Catalunya para el festival de deportes urbanos Graviteo están todo el rato llenos de ‘riders’. Durante los 3 días de competición, pasarán por estas infraestructuras más de 700 deportistas que en una competición u otra buscarán superarse en todo momento.

“Es una oportunidad brutal patinar aquí”, resume Nadia. Ella es francesa, patinadora de ‘roller’ y acaba de salir de la ‘half pipe’. “La rampa tiene un agarre genial, van a salir cosas muy chulas estos días”, sentencia. La actividad deportiva se desarrolla principalmente en la zona del ‘paddock’, habitual escenario de los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP, aunque algunas pruebas, como el Duatlón y el Campeonato de España de Marcha Nórdica, se disputarán sobre el propio trazado del Circuit.

“El ambiente es muy internacional. Hay muchos ‘riders’ locales, eso sí, pero hay gente de muchas partes del mundo, es muy guay reencontrarte con gente contra la que compites en otras pruebas y hacía tiempo que no veías”, añade la patinadora. En total, entre la decena de disciplinas que disputarán pruebas aquí, hay representación de más de una treintena de países.

Uno de los grandes atractivos de este evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat-Generalitat de Catalunya, la Fundación Deporte Joven, el Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, contará con el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C será la presencia de algunas de las principales figuras internacionales de los deportes urbanos que competirán a escasos metros del público.

La unión de disciplinas

En escalada, el Campeonato de Europa de Boulder y la prueba continental de velocidad reunirán a buena parte de la élite europea, con representación de numerosos países del continente, consolidando al festival como uno de los principales escaparates de los deportes urbanos que se celebran este año en España. Es el caso de Jéremy y sus amigos que han venido a animar a su compañera en la disciplina de escalada de velocidad. "Nos encanta que haya deportes urbanos al lado de la escalada. Normalmente, cuando vamos a ver a nuestra amiga competir, los eventos son de escalada 100% y aquí estamos descubriendo un ambiente muy divertido", asegura el francés.

"Es espectacular lo que hacen estos chicos tan jóvenes con el 'skate'. Los estábamos viendo ahora y hemos quedado muy sorprendidos", afirma acerca del Campeonato de España de Skate que ha tenido lugar en el marco del festival Graviteo. La escalada, que tuvo el viernes su primera jornada en el festival tampoco ha dejado indiferentes a los 'riders'. "No habíamos visto nunca esta variedad de escalada. Es muy loco lo alto que suben y lo rápido que llegan arriba. Son unas bestias", comentan entre sí un grupo de patinadores.

Noticias relacionadas

El espectáculo, en el festival Graviteo, está servido. Los cuatro espacios diferenciados de competición ('skatepark', 'half pipe', torres de escalada de velocidad y pared de dificultad) acaparan miradas y comentarios de asombro constantemente entre los curiosos que buscan estímulos distintos a lo que suelen practicar. "Creo que es un acierto total que haya tanta variedad de disciplinas en un mismo punto porque van a llegar a públicos que de otro modo no hubieran llegado", sentencia Jéremy antes de salir corriendo apurado por ver el inicio de la competición de velocidad. Quizás a raíz de Graviteo haya escaladores que patinen o patinadores que empiecen a escalar llamados por el atractivo de los deportes urbanos y la gravedad.