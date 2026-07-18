La final del Mundial se juega en el salón de casa: el conflicto de intereses de las parejas hispanoargentinas

Pasar de comer asado en vez de paella o sustituir la cena de entrecot por una milanesa es la realidad de muchos españoles que comparten su vida con personas que llegaron desde Argentina. Este fin de semana, la final del Mundial que enfrentará a España contra Argentina se jugará en muchos otros lugares fuera del terreno de juego. Uno de ellos serán los salones de las casas en las que conviven muchas parejas hispanoargentinas, que llevan desde el martes con el pique constante de "mi selección es mejor que la tuya" y con las ganas de que llegue el domingo para saber cual de los dos será el campeón del mundo durante los próximos cuatro años.

Este conflicto de intereses, más que separar a cada parte de la pareja hacia un bando distinto, está acercando las posturas entre los dos rivales que se jugarán el título mundialista el próximo domingo a partir de las 21 horas. Una posición de hermanamiento y fraternidad que está ganándole el terreno a la rivalidad, pero siempre con un apoyo fuerte hacia el país al que marca el sentido de pertenencia.

España contra Argentina en la juventud

Son muchos los jóvenes que llegan desde latinoamérica hasta España para buscar un lugar dónde vivir y asentarse de forma casi permanenta, Yurema Muñoz es una de ellos. Llegó hace dos años y medio y casi desde el primer momento se convirtió en un lugar que necesitaba para vivir. Forma parte de su "segundo hogar", una ciudad que la acogió, que se ha convertido en su casa y que fue una de las claves para su mejoría personal. "España me ayudó a autoconocerme, a hacer muchísima introspección conmigo misma. Aquí he vivido cosas que nunca imaginé", afirma.

Fue aquí también donde conoció a Marco, su actual novio, la persona con la que disfruta de los partidos tanto de su selección como del combinado español. "Nos lo pasamos bien porque cada uno pica al otro. No lo hacemos con maldad, nos alegramos mucho de que cada selección vaya ganando, pero antes nos alegrábamos más y ahora es más personal", confiesa la pareja. Un mundial que más que separar a los más jóvenes está entregándoles un motivo para juntarse.

Yurema y Marco celebrando el pase a la final de Argentina en la Plaza del Ayuntamiento / Cedidas por Yurema Muñoz

Un sentimiento compartido en el que tanto la victoria de España como la de Argentina puede llegar a alegrar a varias personas. "Yo veré el partido con la camiseta de Argentina, pero si gana España me pondré mi camiseta de España y saldré a festejar. Argentina es el país dónde nací, pero en España es dónde elijo estar", asegura la argentina, que desea que su país de nacimiento sea el que se alce con el título por segunda vez consecutiva, pero que no le sentaría del todo mal que fuera España quien se llevase la victoria dieciséis años después de la primera.

Padre español, madre argentina, hijo indeciso

Otro caso parecido es el de Yunina y Andrés. Ella es argentina, llegó hace 25 años y hace ya nueve años que conoció al que hoy es su marido y el padre de su hijo más pequeño. Andrés lleva más a rajatabla el tema de la final, hasta el punto de que va a ver el partido él solo, por su cuenta, mientras que Yanina lo verá rodeada de su familia y de sus hijos. Ella es más flexible respecto al tema, no le da tanta importancia al partido pero quiere que gane Argentina: "Para mí la final fue contra Inglaterra. Ahora mismo me daría igual que gane España que Argentina", cuenta ella.

Yanina y Andrés vistiendo las camisetas de sus selecciones / Cedidas por Yanina Vega

Dentro de la familia también se nota la división. Ella prefiere Argentina, él no deja opción a que España pierda, y luego están sus hijos. El mayor, hijo de 20 años solo de ella, lo tiene claro: quiere que gane Argentina y es la única opción que plantea, sin embargo, el pequeño, hijo en común que tienen ambos desde hace 6 años, no lo tiene tan claro. "El pequeño iba con España, pero después del partido contra Inglaterra, ha decidido que quiere que gane Argentina. Igual el domingo cambia de opinión otra vez", comenta la pareja. Un duro golpe para Andrés, que recibió la noticia de que se quedaba solo en su casa el día de su cumpleaños.

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La final será mucho más que un simple partido de fútbol para todas aquellas personas que comparten tiempo con los que el domingo serán sus rivales. Un enfrentamiento que tan solo durará hasta que uno de los dos equipos levante el trofeo.