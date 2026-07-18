El Espanyol supera con solvencia el primer amistoso del verano contra el Olot (0-3)

El Espanyol derrotó este sábado al Olot, de Segunda RFEF, en el primer amistoso de la pretemporada periquita gracias a los goles de Rafa Bauza (min.29), Marcos Fernández (min.89) y Roberto Fernández (min.93).

El encuentro, disputado en el Municipal de Olot ante 1.751 espectadores, fue cómodo para el cuadro blanquiazul. La presencia en el área rival del Espanyol fue mucho mayor que la del anfitrión, con numerosas ocasiones de peligro.

Pese a adelantarse antes del descanso y disfrutar de oportunidades claras tras la reanudación, los periquitos no pudieron ampliar su ventaja hasta los compases finales. Por su parte, el Olot se exprimió, aunque apenas puso en aprietos a los periquitos.

El entrenador, Manolo González, aprovechó para hacer rotaciones y ensayar automatismos. El encuentro se planteó como un entrenamiento de mayor intensidad. El cuerpo técnico no da importancia a los resultados a estas alturas de la pretemporada.

El Espanyol, más allá del marcador, dejó buenas sensaciones en el primero amistoso del verano, logrando una victoria que, sobre el papel y por la diferencia de categoría con el Olot, parecía previsible desde el inicio.

Ficha técnica

Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez, Urko, Cabrera, Hinojo; Bauza, Edu Expósito; Jofre Carreras, Calatrava, Pere Milla y Kike García. También jugaron: Llorenç Serred, Omar, Riedel, Timara, Hartmann, Moscardo, Pol Lozano, Dolan, Javi Hernández, Marcos Fernández, Roberto y Fortuño.

Olot: Ballesté, Ayala, Marti Soler, Marc Mas, Walid, Lass, Martí Roig, Escoda, Ortega, Pablo y Xaloc. También jugaron: Lau, Compte, González, Sergi Massanet, Yusta, Saucedo, Biel Borra, Rius, Cortés, Sánchez, Arrue, Tinyena, Josep Jaume Y Álvarez

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Goles: 0-1, Bauza (min. 28); 0-2, Marcos Fernández (min. 89); 0-3, Roberto Fernández (min. 93).