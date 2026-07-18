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España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

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España y Argentina, finalistas de la Copa del Mundo. / EL PERIÓDICO

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Laia Bonals

Sergio R. Viñas

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La final de las finales. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York (21.00 h.) en busca del título mundial.

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