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Mundial 2026
España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026
La selección española busca su segundo título mundial frente a la Albiceleste comandada por Leo Messi
La final de las finales. España y Argentina se enfrentan este domingo en Nueva York (21.00 h.) en busca del título mundial.
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Kevin Contreras
Cuando la final se juega en casa: el conflicto de las parejas hispanoargentinas
Este fin de semana, la final del Mundial que enfrentará a España contra Argentina se jugará en muchos otros lugares fuera del terreno de juego. Uno de ellos serán los salones de las casas en las que conviven muchas parejas hispanoargentinas, que llevan desde el martes con el pique constante de "mi selección es mejor que la tuya" y con las ganas de que llegue el domingo para saber cual de los dos será el campeón del mundo durante los próximos cuatro años.
Joan Capdevila reclama a Trump que le permita entrar en Estados Unidos
Joan Capdevila, quien fuera futbolista de la selección española y campeón del mundo en Sudáfrica en 2010, era uno de los futbolistas invitados para acudir a la final de la Copa del Mundo de este domingo, en un partido que enfrentará a España con Argentina. El exlateral de Tàrrega, sin embargo, ha visto cómo se le denegaba el ESTA, permiso obligatorio que permite a los ciudadanos de la Unión Europea viajar a Estados Unidos. "Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto?", ha publicado en la red social, pidiendo ayuda al propio Donald Trump.
Jose Rico
¿Cómo están las apuestas en la final España - Argentina?
España y Argentina juegan este domingo el partido de fútbol más importante del año, la final del Mundial 2026 que bordará la segunda estrella en la camiseta de La Roja o la cuarta en la de la selección albiceleste. Las encuestas, apuestas, predicciones y modelos de inteligencia artificial (IA) reflejan una gran igualdad entre los dos finalistas, aunque coinciden en dar una ligera ventaja de la selección española.
Consulta aquí todas las predicciones y apuestas.
Fermín de la Calle
Del Fifagate al FIFA Fake
Las redes sociales se han convertido estos días en un basurero de informaciones falsas generadas con Inteligencia Artificial para crear contenido fake. Cada día son habituales las declaraciones falsas de exjugadores criticando a los técnicos de sus selecciones, a las estrellas o a los árbitros. Ronaldo Nazario, por ejemplo, tuvo que realizar un comunicado negando haber realizado unas declaraciones criticando a Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil ante Noruega.
Lea aquí el reportaje completo sobre el Mundial de los bulos y las mentiras generadas por la IA.
¿Cómo vivirán los políticos la final del mundial?
Los líderes políticos están preparados para seguir de diferentes maneras, principalmente desde casa, la final del Mundial, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la madrileña plaza de Colón. A diferencia de Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha optado por ver el partido con su familia en su domicilio, alejado así, al igual que otros políticos, de la multitud de aficionados que bañarán las calles de la capital para jalear y apoyar a la selección.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, seguirá la competición desde casa con la predicción de que "evidentemente" será el conjunto español quien se alce con la victoria y consiga la segunda estrella, y tampoco se perderá la cita el "futbolero" ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que verá la final junto a su familia "pensando en toda la gente" que está apoyando a la selección española desde Gaza.
Jordi Gil
Messi, sobre su foto bañando a Lamine: "Es una locura"
Lionel Messi fue una de las estrellas en la presentación de la final del Mundial. Tom Brady, mítico jugaro de fútbol americano, por su parte, habló de la foto de SPORT con Lionel Messi como bebé y el argentino apostilló que "Es una locura porque en la vida hice una foto con él, intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, lo sigo porque juega en un club que amo como es el Barcelona".
Sergio R. Viñas
Francia e Inglaterra pugnan por el tercer puesto en el partido que nadie quiere jugar
Decía Luis Aragonés antes de la final de la Eurocopa 2008, a modo de arenga a sus futbolistas, que "del subcampeón no se acuerda nadie". Y algo de razón tenía el fallecido seleccionador, pero no estaba del todo acertado. Seguramente no muchos recuerde contra quién ganó Pelé sus tres Mundiales, pero permanece vívido en la memoria el segundo puesto de Francia en Qatar 2022.
Ahora bien, ¿quién recuerda cuál fue el tercer clasificado de esa cita? La tradición marca que, a diferencia de lo que ocurre en las Eurocopas, el Mundial acoge un partido por el tercer puesto que ninguna de las implicadas tiene ganas ni ánimo de jugar. Francia e Inglaterra, las dos selecciones que este sábado (23.00 horas) se enfrentan en Miami por el bronce, no son una excepción.
La jirafa Fali pronostica el triunfo de España en la final del Mundial ante Argentina
La jirafa Fali, uno de los animales más emblemáticos del zoológico Terra Natura de Murcia, ha vuelto a pronunciarse sobre el Mundial de fútbol masculino y ha elegido a España como ganadora de la final que disputará este domingo frente a Argentina en Nueva York.
Fali se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial gracias a su pleno de aciertos en los partidos de la selección española pronosticando correctamente todas las victorias de España en el torneo tras elegir, antes de cada encuentro, uno de los dos cubos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.
La porra de EL PERIÓDICO
La sección de Deportes de EL PERIÓDICO trata de dar con las claves de una final del todo incierta.
Francisco Cabezas
La final de las finales
Que el campeón de Europa y el campeón de América se enfrenten en una final de la Copa del Mundo no es más que el sueño tórrido, no sólo de los aficionados, sino de la FIFA de Gianni Infantino, que se las ha vuelto a apañar para encontrar el mejor reclamo para su juguete. Si ya en Qatar 2022 logró que en el partido definitivo se enfrentarán Leo Messi y Kylian Mbappé en una de las mejores finales de siempre -con triunfo de la Albiceleste-, esta vez, en 'territorio Trump', el duelo estará marcado por la rebeldía adolescente de Lamine Yamal y la emocionante lucha contra el tiempo de Messi, el mejor futbolista de siempre.
Los alicientes son múltiples. La España de Luis de la Fuente, pese a su dubitativo amanecer ante Cabo Verde, ha logrado ajustar las piezas hasta firmar una obra maestra frente a la Francia de la purpurina en las semifinales. Ninguna selección ha jugado mejor que la española en esta Copa del Mundo, equilibrada de atrás hacia adelante y con el balón como gran hilo conductor.
Argentina, mientras, continúa con su devenir extremista. Con el corazón como gran arma arrojadiza y un Leo Messi celestial, ha ido salvando todo tipo de dificultades (ya le pasó hace cuatro años en Qatar) sin que importe demasiado la calidad de su juego. Porque lo de Argentina no va tanto de balón, sino de emociones e instinto de supervivencia.
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- Somos el mejor equipo del mundo y vamos a jugar el partido más importante de nuestras vidas