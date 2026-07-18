España – Argentina, en directo: última hora y resultado de la final del Mundial 2026

La final de las finales

Que el campeón de Europa y el campeón de América se enfrenten en una final de la Copa del Mundo no es más que el sueño tórrido, no sólo de los aficionados, sino de la FIFA de Gianni Infantino, que se las ha vuelto a apañar para encontrar el mejor reclamo para su juguete. Si ya en Qatar 2022 logró que en el partido definitivo se enfrentarán Leo Messi y Kylian Mbappé en una de las mejores finales de siempre -con triunfo de la Albiceleste-, esta vez, en 'territorio Trump', el duelo estará marcado por la rebeldía adolescente de Lamine Yamal y la emocionante lucha contra el tiempo de Messi, el mejor futbolista de siempre.

Los alicientes son múltiples. La España de Luis de la Fuente, pese a su dubitativo amanecer ante Cabo Verde, ha logrado ajustar las piezas hasta firmar una obra maestra frente a la Francia de la purpurina en las semifinales. Ninguna selección ha jugado mejor que la española en esta Copa del Mundo, equilibrada de atrás hacia adelante y con el balón como gran hilo conductor.

Argentina, mientras, continúa con su devenir extremista. Con el corazón como gran arma arrojadiza y un Leo Messi celestial, ha ido salvando todo tipo de dificultades (ya le pasó hace cuatro años en Qatar) sin que importe demasiado la calidad de su juego. Porque lo de Argentina no va tanto de balón, sino de emociones e instinto de supervivencia.