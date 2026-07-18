Danny Leon, skater profesional, desde GRAVITEO: "Voy a por el 'hat-trick', a por mis terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo"

Danny Leon, uno de los skaters más influyentes del panorama internacional, se encuentra inmerso en pleno proceso de vuelta al circuito internacional después de un 2025 marcado por las lesiones.

A sus 31 años, es uno de los más veteranos del circuito internacional y aportará su experiencia a la competición en GRAVITEO, el evento de deportes urbanos organizado por Prensa Ibérica, Sport y El Periódico que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Antes de competir, Leon atendió a SPORT.

¿Cómo ha influido la inclusión del skate en los Juegos Olímpicos para su evolución?

La inclusión del skaet en los Juegos Olímpicos creo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Las positivas es que tenemos más ayudas, más posibilidades de vivir de ello, más visibilidad, los ayuntamientos también están haciendo más 'skate parks' y eso está aportando cierta parte buena en el skate. Pero también hay una parte mala que es que el skate tiene una cultura muy arraigada de la calle que eso se está perdiendo un poco, se está convirtiendo muy en competición y hay que intentar guardar esa cultura que tenemos e intentar que continue.

¿Esta evolución puede atraer a otro tipo de personas al skate?

Obviamente el skate siempre ha sido muy de la calle, algo que quizás a los padres les daba más miedo por el hecho de estar muy ligado a la cultura urbana y ahora que se ve que es un deporte que se puede vivir de ello y que es un deporte más, que es más inclusivo para los niños desde pequeños, queda en los mayores enseñar la cultura que tiene el skate y por qué se patina.

Eres una de las figuras influyentes del skate, ¿qué crees que atrae de tu deporte?

Soy de los más viejos (sonríe) y una de las cosas que a mi más me atrajo a este deporte es la libertad que tenemos. Nos da igual el tipo de música que escuches, como vistas... nos da igual, nos une lo mismo que es el skate, patinar y la sesión juntos. Lo más importante es divertirse, hacer amigos, da igual en el lugar que estés del mundo que cuando ves a alguien patinando sabes que puedes compartir una sesión con esas personas y te lo vas a pasar bien.

Una de las cosas que a mi más me atrajo a este deporte es la libertad que tenemos. Nos da igual el tipo de música que escuches, como vistas... nos da igual, nos une lo mismo que es el skate, patinar y la sesión juntos.

¿Qué aportan eventos como GRAVITEO que agrupan deportes distintos como el skate o la escalada?

A mi me gusta mucho mezclar diferentes culturas y diferentes deportes en un mismo sitio. Conocemos a gente nueva, aprendemos de otros deportes y eso enriquece la mente no solo de los deportistas si no también de todas las personas.

A nivel personal, después de un 2025 marcado por las lesiones, ¿Los Ángeles 2028 es un objetivo factible?

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En 2025 fueron muchas lesiones, en 2026 hemos empezado los clasificatorios para los Juegos Olímpicos, lo veo viable, voy a por ello a muerte, lo sabía desde que terminó 2024 y voy a por el 'hat-trick', terceros Juegos Olímpicos y voy a ir con todo.

Fuente: Sport