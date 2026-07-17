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El Tribunal Català de l'Esport dice que el Barça incumplió sus estatutos con las papeletas de Marc Ciria

El precandidato no tiene previsto reclamar una repetición de las elecciones ganadas por Joan Laporta

El precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, fotografiado en los alrededores de su sede electoral junto al Spotify Camp Nou.

El precandidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Marc Ciria, fotografiado en los alrededores de su sede electoral junto al Spotify Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

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Efe

Barcelona
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El Tribunal Català de l'Esport (TCE) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria, quien denunció que la Junta Electoral había anulado 379 firmas que respaldaban su candidatura por motivos meramente formales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal Català de l'Esport considera que el artículo 48.5 de los Estatutos del FC Barcelona establece que, cuando las "incidencias detectadas" en las firmas necesarias para ser candidato a la presidencia "deriven de criterios interpretativos adoptados por la Junta Electoral", esta debe "requerir la subsanación" de las mismas al precandidato que las presenta "antes de acordar la invalidación definitiva".

A 90 firmas del corte

Algo que no sucedió en el caso de Ciria, que se quedó a 90 firmas de convertirse oficialmente en candidato a las elecciones a la presidencia del club azulgrana que ganó Joan Laporta. La Junta Electoral solo le reconoció como válidos 2.247 de los 2.845 apoyos de los socios que presentó para concurrir a los comicios (se requerían un mínimo de 2.337).

En su momento, el economista interpuso un recurso ante la Federació Catalana de Futbol (FCF) en el que denunciaba irregularidades en el recuento y validación de las firmas. Y en el que también argumentaba que cuestiones como la ausencia de copia del DNI, documentos de identidad caducados o números de socio no actualizados, podrían haberse subsanado, pues pertenecían a socios presentes en el censo y fácilmente identificables.

Sin repetición electoral

La FCF no le dio la razón, por lo que recurrió la resolución ante el TCE, que ahora ha determinado que la Junta Electoral denegó al precandidato un derecho reconocido en los Estatutos de la entidad azulgrana, como el derecho a subsanación de las papeletas incompletas o con algún tipo de error solventable.

Esta resolución abre una nueva vía para que Marc Ciria puede solicitar a la Junta Electoral la revisión y admisión de las papeletas que fueron rechazadas en su día y la repetición de las elecciones con él como candidato de pleno derecho, opciones que inicialmente no contempla, según ha comentado a EFE.

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Lo que sí que tiene previsto el exprecandidato es convocar una rueda de prensa en los próximos días para explicar con detalle la resolución del TCE y sus consecuencias jurídicas.

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