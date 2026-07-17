De la Fuente: "El árbitro no tiene que ser permisivo en la final contra Argentina"

Luis de la Fuente, 65 años, atiende a Prensa Ibérica tocando la final del Mundial del 2026 con la punta de los dedos. El técnico se sentó cómodamente a conversar en la ciudad deportiva del New York Red Bull, con calma, pero al mismo tiempo con la esperanza de ilusionar al país con la conquista de la segunda estrella en el duelo ante Argentina.

A pocas horas de esa gran final del Mundial, ¿cómo lo está viviendo?

Pues desde la tranquilidad. Estamos muy ilusionados y motivados. El partido tiene todos los ingredientes de un duelo de estas características, pero en lo personal, estoy calmado, tranquilo. Disfruto del momento y, sobre todo, de la convivencia que tenemos. Es fantástica.

¿Lo vive como otras finales que vivió en categorías inferiores o no tiene nada que ver esto?

No, hombre, tiene mucho más. El propio inconsciente te dice que tiene mucha más repercusión, más responsabilidad. Mediáticamente esto es impresionante, pero a nivel interior y a nivel de mentalidad, pues yo cuento siempre los partidos, con la misma responsabilidad, la misma profesionalidad y el mismo rigor. Recuerdo la misma emoción que seguramente recordaba cuando tenía esas otras responsabilidades. Sí es verdad que con el paso del tiempo uno empieza a saborear más cada momento, lo valora más y uno es más consciente de lo que vive. Quizá en eso la experiencia sea un grado.

Lamine tiene un golpe en la jugada del penalti y hemos actuado con precaución

Hablando del equipo, a Lamine lo vimos un poco cojo. ¿Está un poco tocado?

No, tenía un golpe del último partido que sufrió en la jugada del penalti. Y por precaución, por seguridad, por tranquilidad para él y para todos y porque sobre todo que tenía una ligera molestia que le impedía entrenar con total normalidad, el jueves preferimos que hiciera otro tipo de trabajo. En el entrenamiento del viernes ya se incorporó al grupo.

¿Y cómo lo está viendo a él? Hemos leído que ha dicho que esperaba más de él. ¿Lo decía en el sentido de que quiere que siempre pueda mejorar?

Claro. Yo espero más de todos, no solo de él. No es un no es un reproche, vamos, faltaría más. Estoy encantadísimo con el rendimiento de Lamine, pero como de todos, y es una máxima que tenemos marcada. Tenemos muy interiorizado en este grupo que cada día queremos ser mejores. Lamine tiene un potencial futbolístico excepcional, con un crecimiento y un límite que nadie ve ahora. Y por eso él es el primero que quiere, que se exige cada día más. Insisto. Su calidad, su talento y su responsabilidad con la gente que le sigue es lo que demanda.

En Times Square aparece la imagen gigante de Lamine junto a la de Messi...

Lo que hay que entender es que es un chico que tiene 19 años. Messi tiene 20 más. Y Messi también ha vivido estas situaciones cuando era tan joven como él. Pero ahora seguramente las viva de diferente manera como lo vivió entonces. Lamine es un chico joven, muy maduro, pero al que hay que acompañar. En ese proceso estamos también, además de lo futbolístico, en lo humano, en lo personal. Hay que estar siempre con él.

Ahora mismo no hay comparación entre Messi y Lamine

Y en cuanto al duelo mediático que estamos organizando un poco entre todos, entre Lamine y Messi, ¿cómo lo ve?

Son dos futbolistas geniales, pero no. Ahora mismo no hay comparación. ¿Por qué? Porque Messi tiene una trayectoria como no ha tenido nadie en el mundo del fútbol, y Lamine está empezando. Hay que darle tiempo al tiempo y sobre todo ser prudentes y entender que Lamine está en ese proceso todavía. Es muy bueno, sensacional, está superando todos los registros seguramente de alguien de su edad. Pero estamos hablando de Messi. Son palabras mayores.

¿Qué le preocupa más de Leo?

Que Messi pueda hacer uno de sus grandes partidos, como siempre. Pero Lamine también puede hacer su partido. Yo pienso lo que puedo controlar. Si tengo que elegir una de las dos opciones, obviamente lo que elijo es que el equipo tenga el día.

¿Es muy difícil hacer un sistema anti-Messi?

Bueno, es que nosotros tenemos que hacer valer nuestras fortalezas. Somos un equipo muy disciplinado tácticamente, tenemos un sistema defensivo muy equilibrado y trabajaremos así, independientemente de si está Messi o no. Evidentemente, en situaciones muy puntuales requiere de una atención especial en zonas del campo. Entonces sí que se le aplicará esa forma de trabajar. Pero lo importante es pensar en hacer nuestro trabajo. No podemos condicionar nuestra idea por ningún motivo. Sí hay que adaptarla, pero tenemos que ser fieles a lo nuestro de siempre.

Julián Álvarez me parece un futbolista genial

¿De Julián, al que en su día lo catalagó como uno de los mejores del mundo, qué puede decir? El tiempo le ha dado la razón.

Tiene que ver también con los gustos y en el encaje en un planteamiento, en una idea. Seguramente hay otros jugadores excepcionales, pero que bajo nuestro punto de vista no encajarían igual en nuestra forma de trabajar por lo que fuera. Dicho esto, a mí Julián me parece un futbolista genial.

¿La decisión más difícil que ha tenido que tomar es la de sentar a Pedri?

No, ni mucho menos. Ha habido otras mucho más difíciles. Esto es un equipo, y ello consiste en utilizar a todos los futbolistas. Los 26 jugadores convocados tienen su importancia. Vosotros, en la prensa, le dais mucha importancia a si alguien sale en el equipo inicial. A las pruebas me remito. Y hay jugadores que han salido ya con el partido avanzado y que han sido determinantes, como Mikel Merino. El partido dura hasta que pita el final el árbitro.

¿Entonces Pedri y Olmo son compatibles?

Sí, han jugado mucho juntos. El problema o la suerte que tenemos es que disponemos de Fabián, Rodri, Zubimendi... Y yo, que conozco muy bien a todos, lo único que tengo que hacer con ellos es actuar con justicia. Es lo que creemos que es más importante, más interesante para el equipo. Pero es que somos unos afortunados. Tenemos a Gavi y a Baena, que la gente se olvida en seguida de todo el potencial que tenemos, de los grandes futbolistas que tenemos.

Luis de la Fuente, sonriente antes de la final del Mundial contra Argentina / Pablo García

¿Qué significaría ganar el Mundial?

Felicidad por ver a un país disfrutando de un éxito común, y recuperar el espíritu del 2010. Volver a ver a un país unido en un objetivo común. Y luego, satisfacción también por el trabajo bien hecho. Llegar a una final es dificilísimo. E ir avanzando en las eliminatorias, no le quiero ni contar. Vamos a tener la posibilidad de pelear por ganar un título mundial, y ese es el verdadero éxito. Para ganar el Mundial o no influyen 50.000 factores. Y a veces, incluso siendo infinitamente superior al rival, lo puedes perder.

Argentina jugará su fútbol y nosotros nos centraremos en el nuestro, tengo fe ciega en el árbitro

Se habla mucho y se teme la dureza de Argentina. ¿Teme el juego duro?

Ahí tiene mucho que decir la actuación del árbitro. El árbitro (Slavko Vincic) no puede actuar con permisividad y permitir que se exceda el reglamento y se superen esas líneas de la legalidad futbolística. Yo tengo fe ciega en los árbitros, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partido tenemos que plantear. Nosotros en determinados escenarios no nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos en el escenario del fútbol, del juego, de ser fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiero decir que Argentina vaya a hacerlo. Argentina va a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, en potenciar nuestro estilo, en mejorar nuestro estilo. Y en eso estamos, eso será. Si estamos cerca de nuestra idea, cerca de la propuesta que nos ha traído hasta aquí, todo lo que nos acerque a ello, tendremos más garantías de pelear por ganar. Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos.

Luis de la Fuente, seleccionador español. / Pablo García

¿Y cómo ha vivido este proceso desde el empate inicial contra Cabo Verde? De aquellas críticas ahora se ha pasado al otro extremo.

Pues nosotros estamos exactamente igual, sabiendo que lo importante es el proceso. Sabíamos dónde estábamos, adónde llegábamos, cuál era el recorrido que teníamos que recorrer. Éramos conscientes de que los futbolistas estaban en su proceso de adaptación, de llegar, de adquirir ritmo con una competición que es totalmente novedosa. Curiosamente jugamos la final los dos equipos que no hemos podido ganar a Cabo Verde. O sea, quiere decir que ellos tan justitos, tan malos, no serían. Pero yo entiendo que para la gente que no es profesional les resulte sorprendente. Para los profesionales, le garantizo que no.

Volviendo al lado personal, tiene contrato hasta el 2028. ¿Ganando se ve en el Mundial de España 2030 como seleccionador?

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(Sonríe). Yo soy muy cortoplacista en todos planteamientos. Mi idea, primero, es entrenar hoy, entrenar mañana, y así sucesivamente hasta jugar la final. Y luego ya pensaré en lo que haré el lunes después del partido. No miro a años vista, se me escapa. Si me preguntas: '¿Te gustaría?'. Claro que me gustaría, a quién no le va a gustar. Pues claro que sí. Pero dicho eso, antes hay que pensar en el Mundial.