Carla Martínez, atleta de Graviteo: "Empecé a escalar con mis padres y fui creando mi propio camino"

Carla Martínez (Pallejà, 2003) es una de las grandes promesas españolas de la escalada de velocidad y una de las deportistas que mejor representa el crecimiento de esta disciplina en los últimos años. Internacional con la selección española desde 2022, la catalana ha experimentado una progresión meteórica que la ha llevado a consolidarse entre las mejores especialistas del circuito mundial. Este fin de semana será una de las protagonistas del festival Graviteo, que se celebrará del 17 al 19 de julio en el Circuit de Catalunya.

La deportista llega a la cita en un magnífico estado de forma tras haber vuelto a superar sus propios límites el pasado mes de mayo. Durante la primera prueba de la Copa del Mundo disputada en Wujiang, la escaladora de Pallejà estableció un nuevo récord de Catalunya al detener el cronómetro en 6,70 segundos, rebajando los 6,99 que ella misma había conseguido en marzo de 2024 en Lublin (Polonia). Aquel registro supuso la cuarta ocasión en menos de un año en la que mejoraba la plusmarca catalana, después de haber rebajado progresivamente sus tiempos en Innsbruck (7,66 segundos) y Roma (7,12 segundos) durante 2023.

Su evolución, sin embargo, viene de más atrás. Apenas un año después de comenzar a centrarse en la escalada de velocidad, Martínez dio el salto a la selección española y empezó a destacar en el panorama continental. En 2022 conquistó la medalla de plata en la Copa de Europa de Innsbruck y, poco después, logró su primer gran triunfo internacional con el oro en la Copa de Europa de Hamburgo, resultados que confirmaron el enorme potencial de una deportista que había encontrado en la velocidad su especialidad.

Confiada para Graviteo

En las últimas semanas ha seguido dando pasos adelante hasta situarse entre las 16 mejores escaladoras de velocidad del mundo tras disputar la prueba de Chamonix. Con esa confianza afrontará Graviteo, donde ejercerá como una de las principales referentes nacionales de una modalidad que continúa creciendo tanto en participación como en nivel competitivo.

"Competir en Montmeló, cerca de casa y en un festival con tanta variedad me parece una oportunidad genial", analiza la escaladora. "Ahora mismo la escalada está en pleno proceso de expansión. Cada vez compiten más mujeres y obtienen muchísimo mejores resultados y es una carrera que ya no va a parar", asegura la joven de 23 años.

En su caso, la escalada llegó muy pronto a su vida de la mano de su familia. "Mis padres han escalado desde toda la vida. Empecé yendo con ellos y fui creando mi propio camino", recuerda. Sus padres practicaban escalada en roca y fue en ese entorno donde descubrió este deporte antes de orientarse hacia las disciplinas más urbanas y competitivas. "Al principio no les hizo demasiada gracia que me quisiera dedicar a la velocidad. Ellos son muy 'old school', de solo escalar en roca con cuerdas. Aunque al principio no les gustó, siempre me han apoyado y han estado presentes en mis mejores resultados y competiciones", explica.

Escaladora de velocidad

La decisión, sin embargo, no tardó en demostrar que era la correcta. "Cuando probé la velocidad me encantó. Quise competir y me fue bastante bien desde el principio. Eso ayudó a que la motivación también creciera y no les importara tanto. Desde entonces no he dejado de querer más y más cada día", afirma.

"La escalada es una forma de vida", resume. Como ella, cada vez son más los jóvenes que encuentran en los rocódromos un deporte diferente que combina técnica, explosividad y superación personal. "Al final en este deporte te superas cada día, ya sea por llegar más alto o por llegar más rápido. Esa adrenalina engancha y siempre tienes motivos para mejorar", explica.

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Pese al crecimiento que vive la escalada desde su entrada en el programa olímpico, Martínez considera que todavía quedan retos por afrontar para seguir impulsando su desarrollo. "Nos falta llegar a los niños pequeños", afirma. "En otros países existen vías adaptadas a los más pequeños, tanto en dificultad como en ergonomía, pero aquí todavía tenemos trabajo que hacer en los rocódromos", concluye.