Barcelona con la Selección culmina su proyecto de una década con la final del Mundial: "Cualquier persona está invitada a ver los partidos con nosotros"

"Estábamos convencidos de que llenaríamos cualquier plaza y espacio para animar a la selección". Con esta seguridad narra los inicios de Barcelona con la Selección uno de sus fundadores, Alberto Giral, de 31 años. Hace justo una década un grupo de jóvenes fundó una asociación para cumplir dos objetivos: recuperar las pantallas gigantes para ver los partidos de España en Barcelona y conseguir que la Roja volviese a disputar un partido en Catalunya. Con orgullo, Alberto y Manel pueden decir que lo han conseguido.

El destino ha querido que la celebración de estos diez años se culmine con una final mundialista, la segunda en toda la historia de la selección española. Y como no podía ser de otra manera, esta plataforma con miles de seguidores en redes organiza un evento para ver el partido en comunión, con el deseo de conseguir este segundo título tan deseado. "Yo me tatúo la fecha de la final y las dos estrellas, pero muy pequeño, aquí en el pie", se apuesta Pablo Cortit, que solo tenía tres años cuando Casillas levantó el trofeo por primera vez en Sudáfrica hace ya 16 años. "No me acuerdo de absolutamente nada", confiesa.

Ambiente en la discoteca Bling Bling de aficionados al fútbol ante la convocatoria de Barcelona con la Selección. / Zowy Voeten / EPC

Los fundadores de Barcelona con la Selección creen que va siendo hora de dejar paso a los más jóvenes, con nuevas ideas y la ambición renovada. "La casa ya está construida, ahora falta que la decoren, le pongan jardín, piscina y lo que quieran", comenta entre risas Manel, de 35 años. De hecho, Álvaro Corral, que este junio ha terminado cuarto de la ESO, se ha sumado al proyecto para ampliarlo desde los colegios: "Contacto con dos o tres alumnos de cada colegio y, de boca a boca, van trayendo a sus amigos", detalla el joven de 16 años.

Una multa de 12.000 y una agresión nada más empezar

A lo largo de esta década las han pasado de todos los colores, con momentos especialmente difíciles en sus inicios. "Empezamos con mucha ilusión haciendo la solicitud al Ayuntamiento para montar las primeras pantallas gigantes. No se nos contestó y las pusimos igualmente". Aquella acción que tuvo sus consecuencias: "Con la asociación recién montada entre cuatro amigos, de repente, una multa de 12.000 euros para empezar", detalla Alberto Giral. Mediante un 'crowdfunding', consiguieron recaudar el dinero para pagar la multa. Un golpe duro, pero que les hizo comprender que mucha gente les daba apoyo.

Un soporte que también mostraron algunos abogados, especialmente tras la agresión de cinco individuos a Ruth y María Rosa, dos compañeras de la asociación. Ocurrió también en 2016, cuando promocionaban sus eventos en una carpa. "Con el tiempo se ha demostrado que ninguno de nuestros eventos ha traído problemas, nos hemos ganado una fama positiva, de buen hacer", asegura Alberto.

España vuelve a jugar en Catalunya en 2022

Barcelona con la Selección agrupó más de 30.000 firmas en change.org para que España volviese a disputar un partido en Catalunya. Se pusieron en contacto con federaciones, ayuntamientos y el RCD Espanyol. En 2022, España jugó contra Albania en Cornellà-El Prat, 18 años después del último partido en Barcelona. "Cumplimos un sueño que veíamos mucho más complicado", confiesan Manel y Alberto. Este marzo se repitió ante Egipto en un partido que, a diferencia del anterior, no les dieron el control de la animación: "Sin micro no puedes apagar los cánticos que inician algunas personas y empezar otros para apoyar", se queja Alberto, al que no le gustaron los cánticos racistas de aquel partido. Fue la noche en que se gritó: "Musulmán el que no bote".

Los jugadores de la selección española y de la selección de Albania, durante el partido amistoso que España y Albania disputan en el RCDE Stadium en Barcelona. / EFE / Enric Fontcuberta

Futbol y política

"Siempre nos hemos mantenido al margen de la política. En nuestros eventos hemos invitado a todos los grupos políticos", asegura Alberto cuando es preguntado por la situación de Catalunya. "Como ejemplo, en 2014, el hijo de Artur Mas venía a los encuentros que hacíamos, antes que empezara oficialmente el proyecto", cuenta Manel, tratando de hacer ver que todo el mundo puede apoyar a la selección. "Cualquier persona está invitada a ver los partidos con nosotros, pero tampoco se debe forzar a nadie, es algo que nace dentro de cada uno", reconoce Pablo Cortit, que lleva en la plataforma desde la pasada Eurocopa. "La forma más fácil es separar la parte futbolística y deportiva de la parte política", propone Alberto Giral.

Barcelona con la Selección tiene el propósito de seguir expandiéndose, y todavía quedan algunos objetivos por cumplir. "Nos gustaría tener un espacio en la vía pública para que pueda ir todo el mundo a ver los partidos, tenemos patrocinadores para financiarlo y que no lo tengan que pagar los barceloneses", propone Manel Hernández. El Mundial de 2030, en el que España es uno de los países anfitriones, los más jóvenes como Pablo y Álvaro ya tienen planes pensados: "Tener un Mundial en casa es una oportunidad única, estaría muy bien desplazarse a los partidos, sean donde sean", propone el joven de 20 años. Álvaro desea "tener, al menos en Barcelona, una gran grada de animación".

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Pero antes que nada, la final de este domingo ante Argentina. Barcelona con la Selección monta su cita esta vez en el Bastian Beach Barcelona, en las instalaciones deportivas del Club Natació Barcelona del Passeig del Mare Nostrum, 14.