El Barça reivindica el talento diverso con una colección diseñada junto a La Casa de Carlota

El FC Barcelona ha lanzado una colección de cinco camisetas que reivindica el valor de pensar diferente y sitúa la diversidad cognitiva como motor de creatividad, innovación e impacto social.

La iniciativa ha sido desarrollada junto a La Casa de Carlota, un estudio de diseño que incorpora en sus equipos creativos a personas con síndrome de Down, autismo y otras discapacidades, que trabajan junto a profesionales del sector. El proyecto también ha contado con la participación de Barça Licensing & Merchandising y ha sido impulsado por el departamento de Accesibilidad e Inclusión del club.

La colección busca dar visibilidad al talento de las personas con discapacidad y defender la creatividad como un espacio en el que todas las miradas pueden aportar. El resultado es una propuesta que combina sensibilidades, experiencias y formas de expresión diferentes bajo la identidad azulgrana.

Una nueva mirada a los símbolos del club

Las cinco camisetas incluyen ilustraciones, tipografías, texturas y composiciones creadas por los artistas de La Casa de Carlota. Los diseños reinterpretan algunos de los símbolos más reconocibles del Barça a través de un lenguaje visual espontáneo, emocional y alejado de los códigos habituales de las colecciones deportivas.

Entre las piezas aparecen nuevas versiones del escudo, mensajes vinculados al club, referencias a su historia y retratos de jugadores y jugadoras. Cada camiseta plantea así una lectura libre y personal del universo barcelonista.

Ronald Araujo, con la nueva colección del Barça junto a La Casa de Carlota. / FCB

Aitana Bonmatí y Raphinha cuentan con diseños inspirados en sus figuras. Marc Casadó, Pau Cubarsí y Ronald Araujo también han participado en la campaña de lanzamiento.

De la moda a la inclusión

Más allá de su vertiente estética, el proyecto pretende reconocer y celebrar capacidades que con frecuencia quedan fuera de los circuitos creativos convencionales. La colección conecta así con el compromiso declarado por el Barça de impulsar oportunidades y promover una sociedad más abierta, participativa e inclusiva.

Con esta colaboración, el club une deporte, cultura y diseño en una iniciativa que convierte la diversidad en su principal elemento creativo.

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La colección ya puede adquirirse a través de la tienda electrónica del FC Barcelona y en las Botigues Barça.