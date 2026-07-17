El Barça obtiene 105 millones de euros mediante una emisión de bonos

El Fútbol Club Barcelona, ante la incertidumbre por la pérdida de ingresos prevista para el año que viene con la nueva mudanza temporal a Montjuïc por la instalación de la cubierta en el Spotify Camp Nou, y la necesidad de reforzar, entre otras cosas, su proyecto deportivo, ha tenido que buscar financiación y engordar su deuda. Este viernes, la entidad azulgrana informó de que ha obtenido 105 millones de euros gracias a una emisión de bonos. Dicha cantidad tendrá que ser devuelta en octubre de 2036 con un cupón fijo (interés periódico) del 5,14%. La operación ha sido dirigida, claro, por Goldman Sachs.

La idea, en cualquier caso, es que de cara al próximo mes de noviembre el Barça pueda obtener otros 105 millones de euros empleando el mismo mecanismo de financiación.

En el Barcelona intentan transmitir la idea de que la operación tiene más que ver con la necesidad de acelerar y ganar posiciones en el desarrollo de su plan estratégico en este inicio del nuevo mandato de Joan Laporta "reforzando la tesorería".

Inversores norteamericanos

De hecho, el Barça mostró su euforia en el comunicado remitido a los medios, hablando de "sólido apoyo" por parte de "los inversores internacionales", y también asegurando que los bonos se colocaron "en menos de dos horas", con una "sobresuscripción superior al 200%". Explicó el club azulgrana que los inversores son "compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de inversiones norteamericanos".

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En las oficinas del club azulgrana mantienen que el crédito debe servir para completar el proyecto deportivo del primer equipo de Hansi Flick, con la idea de poder acometer la contratación del delantero argentino Julián Álvarez pese a la resistencia mostrada por el Atlético. El Barça está dispuesto a pagar alrededor de 130 millones de euros por el delantero, que este domingo jugará la final del Mundial frente a España. Además, tras el fichaje del extremo inglés Anthony Gordon (70+10 millones de euros), el Barcelona también ha contratado al alemán del Dortmund Karim Adeyemi (22+7 millones de euros) y está pendiente de firmar la compra definitiva de João Cancelo por unos 10 millones.