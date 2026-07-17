Agustín Ubal vuelve al Barça: "Desde que me fui, siempre he soñado con este momento"

El Barça recupera a Agustín Ubal. El jugador uruguayo han llegado a un acuerdo contractual hasta el 30 de junio de 2029. Ubal, que mide 1,98 metros y cumplirá 23 años el próximo 19 de julio, tiene pasaporte italiano y es considerado jugador de formación. Llegó al Barça en el verano de 2019, con 16 años, debutó con el primer equipo a los 18 y ahora regresa tras acumular más de 120 partidos en la Liga Endesa, repartidos entre cinco equipos.

"Para mí es un placer poder volver. Desde que me fui, siempre he soñado con este momento. He trabajado mucho y estoy muy contento y feliz, con ganas de empezar y afrontar este reto como se merece", ha declarado Ubal a los medios de comunicación del Club después de sellar el contrato que le hace volver a vestir de azulgrana. ""Soy polivalente y puedo moverme en las tres posiciones exteriores. Cuando juego, lo hago con el corazón, con la vida. Aportaré carácter y energía. Quiero que el Barça triunfe como siempre", se describe el jugador, que tiene capacidad para actuar como base, escolta y alero.

Agustín Ubal vuelve al Barça / FC Barcelona

Esta será la segunda etapa de Ubal como azulgrana. Llegó al Barça en el verano de 2019, con 16 años y un enorme margen de crecimiento. En la Ciutat Esportiva Joan Gamper continuó su progresión con el equipo júnior y compitiendo en la Liga EBA con el Barça Atlètic. Tras la pandemia, en el verano de 2021, realizó la pretemporada con el primer equipo en Encamp, y su esfuerzo tuvo recompensa con su debut oficial en la quinta jornada de la Liga Endesa, en la pista del Coosur Real Betis. Sarunas Jasikevicius contó con él en otros tres partidos de Liga y en uno de Euroliga, disputado en la cancha del ASVEL.

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"Dejé a mi familia en Uruguay para venir a un club que me lo ha dado todo, tanto a nivel académico como deportivo. Pude estar una temporada con el primer equipo y eso me impulsó a saber dónde quería estar. Fuera he seguido creciendo como deportista y ahora vuelvo más preparado para afrontar este reto", recuerda. En el mes de marzo de la temporada 2021/22, el joven jugador salió cedido al Río Breogán con el objetivo de sumar más minutos y experiencia en la élite. Su progresión continuó con las respectivas cesiones al Bilbao Basket (2022/23) y al Zunder Palencia (2023/24). Una vez desvinculado del Club, jugó en el Coviran Granada (2024/25) y esta última temporada lo ha hecho en el BAXI Manresa.