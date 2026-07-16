El Reino Unido pide investigar la reivindicación de las Malvinas por la selección argentina

El Gobierno británico dijo este jueves que espera que la FIFA abra una investigación después de que futbolistas de la selección argentina desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas, situadas en el Atlántico sur, tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Durante una entrevista con la BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, afirmó que el gesto de los futbolistas "fue totalmente inapropiado" y subrayó que "la política debe mantenerse al margen del fútbol".

"Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva", declaró Kyle, que recordó que "uno de los principios fundamentales de la Copa del Mundo es que la política esté separada del fútbol".

Los jugadores argentinos defendieron la exhibición este miércoles, tras el triunfo por 1 a 2 ante Inglaterra, una bandera con la leyenda 'Las Malvinas son argentinas', en alusión al archipiélago del Atlántico sur por el que Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra en 1982.

La pancarta de los jugadores argentinos reclamando la soberanía argentina de las Malvinas, en Atlanta. / DAN MULLAN / Getty Images via AFP

Consultado sobre el significado de la victoria frente a la selección inglesa, el presidente de Argentina, Javier Milei, pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las islas Malvinas, que están bajo soberanía británica desde 1833 y cuyo retorno reclama el país suramericano.

Considerado un partido de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas, las autoridades de seguridad de Estados Unidos y la FIFA prohibieron a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta con banderas o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

El Reglamento del Mundial 2026 de la FIFA prohíbe expresamente la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión.

"Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido", señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.

También indica que cada federación participante será responsable de la conducta de los miembros de su delegación y que en el Mundial la Comisión Disciplinaria de la FIFA mantiene su competencia para procesar de oficio las infracciones disciplinarias, tal y como establece el Código Disciplinario de la FIFA.

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Este código incluye entre las infracciones de las reglas del juego la conducta ofensiva y dentro de esta identifica "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva".