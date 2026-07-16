"¡Vaya puto recital!", por Carme Barceló

Entrecomillo el titular porque fue lo que gritó Marc Cucurella al entrar en el vestuario tras la victoria ante Francia. Ese partido fue un baño que será casi tan recordado como el de Lamine Yamal con ocho meses y Messi chapoteando, tímido, con el bebé. ADN Masia que se enfrentará este domingo en, ahora sí, una Finalissima como la que estaba prevista en marzo.

Atrás han quedado el teórico y temible centro del campo portugués y igual esa delantera francesa que el día más importante fue engullida por un equipo con mayúsculas. Un recital. Cierto. Y una confirmación para Luis de la Fuente, que no necesita pero que agradece, ante el tsunami de críticas por su lista de convocados y la apuesta desacomplejada por su gente. En la que confía y de la que sabe que va a repartir el brillo de las estrellas entre todos.

De aquel primer partido ante los caboverdianos, con varios jugadores lesionados y errores en la alineación, ha llegado hasta una final corrigiendo, apostando fuerte y acertando casi siempre. Muy merecida. Y los que dijeron que “el Barça pierde contra Cabo Verde” han desempolvado rápido la camiseta roja ante semejante y tozuda realidad.

Lo cierto es que el único jugador de los casi cuarenta que se enfrentarán el domingo del Real Madrid es Cucurella y aún no conoce ni el vestuario. Sólo lleva dos semanas en nómina del club blanco pero en la capital ya lo hacen suyo antes de la presentación. Agarrándose a un clavo ardiendo, como siempre.

Y Messi, al que jubiló la directiva del Barça y que aseguró que los números no salían si se quedaba o regresaba, ha hecho saltar la banca. Está mejor que hace cuatro años, cuando ganó su primer Mundial y parecía que ese iba a ser el último baile. Hoy nadie sabe si lo será éste o queda alguno más.

Un prodigio que suma partidos de noventa y ciento veinte minutos y que sigue siendo tan necesario como inspirador. El que se abraza a la épica cuando toca y que trabaja la motivación propia y la de sus muchachos. El que, otra vez, ha declarado públicamente su amor por el Barça. El que nos regaló decenas de putos recitales.