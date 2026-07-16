MUNDIAL 2026
Palo de Kane a Tuchel: "Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente"
El capitán de los 'Three Lions' fue el primero en dar la cara tras la dura derrota sufrida a manos de Argentina
Clàudia Espinosa
Dijo adiós de la forma más amarga Inglaterra. Cavó su propia tumba Thomas Tuchel con su planteamiento conservador tras el 1-0 de Anthony Gordon y la fe inquebrantable de una Argentina que jamás se rinde se impuso en Atlanta. El obús de Enzo y el testarazo de Lautaro, ambos asistidos por Leo Messi, llevan a la Albiceleste a citarse con España en Nueva York/Nueva Jersey para defender su corona mundial.
La de Tuchel fue una decisión muy criticada por la prensa inglesa y por el capitán de los 'Three Lions'. Harry Kane fue el primero en dar la cara tras la dura derrota sufrida a manos de Argentina: "Estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos: el equipo, el cuerpo técnico, la afición", arrancó, dolido, en declaraciones a la 'BBC'.
No se mordió la lengua el capitán: "Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Cuando nos pusimos 1-0 por delante, pareció que intentábamos aguantar el resultado, lo cual, a este nivel, no es suficiente. Así que estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo: cada gota de sangre, sudor y lágrimas".
Sobre los problemas de Inglaterra tras ponerse 1-0 por delante, Kane admitió que a su equipo le costó mantener la presión: "Especialmente en la primera parte y al comienzo de la segunda, les presionamos bien, les metimos mucha presión en la zona alta del campo, lo que nos permitió recuperar balones y controlar un poco mejor el partido. Tras el gol, ya fuera porque ellos adelantaron más jugadores o porque nosotros no pudimos marcarles hombre a hombre, fueron oleadas y más oleadas. Los chicos se lanzaban a bloquear, pero, al final, simplemente no fue suficiente", analizó.
Preguntado por lo aprendido durante el torneo, el seleccionador destacó que Inglaterra ha dado muchos pasos adelante, aunque sigue quedándose a las puertas en los momentos decisivos: "Solo necesitamos encontrar esa pieza que nos falta en las últimas fases del torneo".
"Nos falta esa pieza final"
"Estos torneos te dejan agotado, con tanto esfuerzo, tanta presión y tanta exigencia mental. Lo hemos demostrado a lo largo de las seis o siete semanas que hemos estado juntos, pero nos falta esa pieza final", afirmó.
Pese a la derrota, la noche dejó un hito para Harry Kane. En Atlanta disputó su partido número 121 con Inglaterra, superando a Wayne Rooney y convirtiéndose en el jugador de campo con más internacionalidades en la historia de los 'Three Lions'. El capitán inglés tiene ahora a solo cuatro encuentros el récord absoluto del guardameta Peter Shilton (125), el futbolista con más partidos disputados con la selección.
La diferencia entre Kane y Rooney, además, es enorme en el apartado goleador. Mientras la leyenda del Manchester United marcó 53 tantos en 120 partidos entre 2003 y 2018, el delantero de Walthamstow ya suma 85. Y la cifra sigue creciendo: seis de esos goles han llegado en este Mundial, registro que comparte con Jude Bellingham. Un récord, eso sí, que quedó inevitablemente eclipsado por la amarga derrota de Inglaterra.
Fuente: Sport
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