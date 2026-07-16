Messi se acuerda del Barça tras clasificarse para la final: "Es un club que amo"

Leo Messi sigue siendo eterno. El crack de la albiceleste volvió a dejar a todo el planeta con la boca abierta tras dejar dos asistencias para la historia y eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Los argentinos volverán a jugar una final y será la tercera en los últimos cuatro Mundiales.

El '10' nunca dejó de creer a pesar de las adversidades que tuvo que pasar su selección. Inglaterra se avanzó en el marcador con un gol de Gordon, pero los tantos de Enzo y Lautaro le dieron la vuelta al choque. Los dos a pase del mejor jugador de la historia.

La felicidad de Messi era evidente dentro del campo cuando celebró el pase a la final por tercera vez en su exitosa carrera. El '10' tendrá una nueva oportunidad de ser campeón del mundo y dejó clara su emoción tras el encuentro:

“Este Mundial es una locura y estar en otra final es increíble. A los argentinos les digo lo mismo que en Qatar: disfruten, este equipo nunca les dejará tirados. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugarlo contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo”, dijo Leo Messi en zona mixta tras eliminar a Inglaterra.

Ahora su próximo rival será España en la gran final del Mundial, una selección a la que Messi conoce bien: "Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores. También conozco a los jugadores. Ya me he enfrentado a muchos de ellos y sigo siguiéndolos. Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo y sigo", cerró el '10' con un mensaje que a más de un culé se le conmoverá el corazón.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi / Agencias

Messi habló fuera del terreno de juego, pero sobre todo en el campo, donde volvió a salvar a su país en un partido que va mucho más allá del fútbol en Argentina.

Dentro del césped, Leo y De Paul dejaron una imagen preciosa celebrando el pase a la final con un sentido abrazo: "No nos íbamos, papá, lo hicimos otra vez", dijo el '10' a su inseparable amigo tras hacer historia.

Noticias relacionadas

Maradona marcó dos goles para eliminar a Inglaterra en el 86; Messi dio dos asistencias para dar la vuelta en una eliminatoria que pintaba muy fea. Messi ya era eterno, pero ganar a Inglaterra en un Mundial con semejante exhibición lo eleva a unos altares nunca antes vistos en el mundo del fútbol.

Fuente: Sport