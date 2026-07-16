Mundial 2026
'Las Malvinas son argentinas': el cartel de los jugadores albicelestes tras el triunfo sobre Inglaterra
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Guerra de Las Malvinas: claves del conflicto que enfrenta a Argentina e Inglaterra
Los futbolistas de Argentina no dejaron pasar la victoria sobre Inglaterra para mostrar al mundo una consigna que apela al sentimiento de su país. Pareció sacar el cartel el centrocampista Giovanni Lo Celso y casi todos parecieron disfrutar de su exhibición. Decía el cartel: 'Las Malvinas son argentinas'. El domingo la albiceleste disputará la final del Mundial contra España en Nueva York / Nueva Jersey, pero el mensaje político y reivindicativo fue exhibido.
El jugador del Real Betis, que fue suplente, saltó al campo para celebrar con sus compañeros la victoria de Argentina tras remontar el gol de Anthony Gordon con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Una vez ahí se hizo con el cartel reivindicativo.
La Guerra de las Malvinas, el conflicto armado que enfrentó a Argentina y el Reino Unido durante 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982, por la soberanía de las islas, dejó 907 fallecidos; 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles de las islas. Es una herida que se ha transmitido de generación en generación en Argentina.
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