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'Las Malvinas son argentinas': el cartel de los jugadores albicelestes tras el triunfo sobre Inglaterra

Tercera final de Mundial del increíble Messi, que acaba subido a hombros

Argentina deshonra a la Inglaterra de Tuchel y se enfrentará a España en la final del Mundial

Guerra de Las Malvinas: claves del conflicto que enfrenta a Argentina e Inglaterra

Un cartel con el lema Las Malvinas son argentinas mostradas por los jugadores de la albiceleste.

Un cartel con el lema Las Malvinas son argentinas mostradas por los jugadores de la albiceleste. / DAN MULLAN / Getty Images via AFP

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Los futbolistas de Argentina no dejaron pasar la victoria sobre Inglaterra para mostrar al mundo una consigna que apela al sentimiento de su país. Pareció sacar el cartel el centrocampista Giovanni Lo Celso y casi todos parecieron disfrutar de su exhibición. Decía el cartel: 'Las Malvinas son argentinas'. El domingo la albiceleste disputará la final del Mundial contra España en Nueva York / Nueva Jersey, pero el mensaje político y reivindicativo fue exhibido.

Argentina's players hold a banner reading &quot;The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina,&quot; after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Los jugadores de Argentina, tras el triunfo sobre Inglaterra. / PAUL ELLIS / AFP

El jugador del Real Betis, que fue suplente, saltó al campo para celebrar con sus compañeros la victoria de Argentina tras remontar el gol de Anthony Gordon con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Una vez ahí se hizo con el cartel reivindicativo.

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La Guerra de las Malvinas, el conflicto armado que enfrentó a Argentina y el Reino Unido durante 74 días, del 2 de abril al 14 de junio de 1982, por la soberanía de las islas, dejó 907 fallecidos; 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles de las islas. Es una herida que se ha transmitido de generación en generación en Argentina.

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