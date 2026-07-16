La Federación Inglesa respalda a Thomas Tuchel pese al aluvión de críticas por la forma de caer eliminada ante Argentina

La Federación Inglesa (FA) respalda al alemán Thomas Tuchel como seleccionador nacional pese a las duras críticas recibidas tras la eliminación este miércoles ante Argentina en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Un aluvión de reproches por su estrategia ultraconservadora.

El entrenador de 52 años fue nombrado sucesor de Gareth Southgate en noviembre de 2024 y su contrato inicial se le renovó en febrero hasta la Eurocopa de 2028 que acogerán Reino Unido e Irlanda. "Tengo contrato hasta la Eurocopa que se celebrará en casa y estoy deseando que llegue, aunque ahora mismo me resulte difícil mirar tan lejos", apuntó Tuchel tras la derrota ante Argentina, donde fue muy criticado por su planteamiento defensivo tras el 0-1.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reacciona durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina / Europa Press / Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Pese a ello, el CEO de la FA, Mark Bullingham, elogió a Tuchel. "Es desgarrador estar tan cerca. Los jugadoras y Thomas lo han dado todo hoy, y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no podrían haber trabajado más duro durante el torneo", subrayó.

Una posición que no comparten los principales analistas británicos, horrorizados por la táctica ultradefensiva del seleccionador, que optó por atrincherar a sus jugadores con el 0-1 a su favor para acabar perdiendo en los últimos minutos (1-2).

El histórico delantero inglés Gary Lineker, hoy reconvertido en comentarista, calificó de "insondable" esa decisión de Tuchel: "Me pareció completamente insondable: si tu táctica es dejar a todo el mundo sentado, lo estás haciendo contra el mejor jugador del mundo", dijo Lineker al programa 'The Rest is Football' de Netflix, en referencia a Leo Messi.

Kane, Gordon y Bellingham desolados tras la derrota ante Argentina. / EFE

El que fue defensa del equipo nacional Gary Neville abundó en la misma idea: "El mayor problema para mí fue incluso antes de que (Tuchel) empezara a hacer cambios. Ya habíamos empezado a atrincherarnos en el área antes de eso. ¿Cómo es que no podemos ir y marcar (a Messi)?, dijo en el pódcast 'The Overlap Stick'.

Otro exinternacional inglés, Ian Wright, recordó que recargar un equipo con defensores (como hizo Tuchel al introducir cambios) "es lo que Messi quiere: Messi quiere driblar entre los jugadores, poner el balón en el área y causar caos".

Y se preguntó cómo Tuchel pudo incluso decir que no lamentaba nada: "¿Cuántas veces tocamos el balón en el área (argentina)? Siete. Si estás haciendo tu mejor juego y sólo tienes el balón siete veces en su área, es que no estás exigiendo mucho a tu equipo. ¿Por qué dice eso entonces? ¿Está insultando nuestra inteligencia?", se preguntó.

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Los medios ingleses, tanto los deportivos como los generalistas, se preguntan hoy si Tuchel puede seguir en el puesto tras la enorme decepción sufrida ayer con la derrota ante Argentina, generalmente atribuida a sus errores de planteamiento, pero por el momento el técnico alemán parece aferrarse al cargo.