Desembarco en Nueva Jersey con Rodri a las puertas del Olimpo de los Mundiales: "Falta el último paso"

España llegó a Nueva York la pasada madrugada con varias horas de retraso por culpa de una nueva tormenta con aparato eléctrico que obligó a cerrar el aeropuerto de Dallas durante buena parte de día. Pasadas las tres de la mañana, hora española, la selección aterrizaba en el aeropuerto de Newark (New Jersey), donde afrontará su segunda final de un Mundial, en esta ocasión ante Argentina.

El plan de este jueves para la semana incluye un entrenamiento a partir de las once de la mañana hora local, cinco de la tarde en España, que se celebrará en el Melanie Lane Training Grounds. Después retornarán al MC Hotel Monclair, que es el fortín elegido por los de Luis de la Fuente para preparar el choque final ante la albiceleste. El viernes, además del entrenamiento, se producirá la última jornada de atención a los medios, con entrevistas individualizadas por parte de los medios que han acompañado a la selección en esta copa del mundo. Y el sábado los entrenamientos oficiales y las ruedas de prensa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el que se jugará la final el domingo ante Argentina a partir de las 21:00 hora española, tres de la tarde en Estados Unidos.

España llega sin novedades y con todos los futbolistas disponibles después de que se recuperasen los jugadores que no llegaron en condiciones al inicio del torneo. Lamine Yamal acabó muy golpeado la semifinal ante los franceses, pero después de hacer las pruebas se ha confirmado que no tiene nada reseñable. Mientras que la sobrecarga con la que terminó Pedro Porro el encuentro ante los galos parece haber ido remitiendo y no tendrá problemas para medirse a Argentina el domingo.

"El equipo sigue creciendo en el torneo. Hemos tenido paciencia durante el Mundial y ahora vamos a por el título. Nosotros pasito a paso, falta un paso más. El equipo está eufórico, es la segunda vez en nuestra historia. Hay que disfrutarlo y ahora toca descansar y prepararse para un partido que será complicadísimo", advertía Rodrigo Hernández, el capitán español.

Rodri podría convertirse en el primer español en conquistar Mundial, Eurocopa, Balón de Oro y Champions si España gana la Copa del Mundo este domingo. Sería el séptimo jugador en conseguirlo por detrás de los alemanes Franz Beckenbauer y Gerd Müller, el francés Zinedine Zidane, los brasileños Ronaldinho y Rivaldo, y el argentino Lionel Messi.

La Finalissima, una final histórica

Argentina y España se medirán por 15ª vez en su historia el domingo. La igualdad marca los 14 enfrentamientos previos con seis victorias para cada uno y dos empates. España ha marcado 19 goles y ha recibido 18 de los argentinos. A nivel de Mundiales, será el segundo partido entre ambas. Para encontrar el anterior hay que remitirse a la copa del mundo de 1966. El partido se jugó en Villa Park el 13 de julio, en lo que fue el debut de ambas selecciones en el Mundial de Inglaterra. En España aparecían nombres legendarios como Iribar, Peiró, Zoco, Gento, Ufarte mientras que en la albiceleste actuaban Óscar 'Pinino' Más, Rattín, fallecido en estos días, o Artime.

El mendocino adelantó a los argentinos en el minuto 65, pero Pirri empató de cabeza seis minutos más tarde. Sin embargo, el partido lo decidió Artime en el minuto 79. Al final España quedó tercera de grupo, y eliminada, sumando dos puntos de un triunfo ante Suiza. Y Argentina pasó como segunda, empatada a cinco puntos con Alemania Federal. Inglaterra, que acabó siendo campeona, eliminó a los sudamericanos en cuartos.

Por primera vez en la historia de los mundiales, los vigentes campeones de Europa y Sudamérica se enfrentarán en el partido decisivo. Se disputará, por tanto, la Finalissima que no se pudo jugar tras el ataque de Estados Unidos a Irán que provocó que se suspendiera el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo recinto que acogió la final del Mundial de 2022. La inestabilidad geopolítica en Oriente Medio provocó que Qatar dejara de ser una sede viable para albergar el encuentro.

Además, será la segunda final de habla hispana en la historia de la Copa del Mundo, un registro que no se daba desde la primera edición en 1930, cuando Uruguay y Argentina se midieron en Montevideo. Argentina jugará su segunda final consecutiva, entrando en el selecto grupo de selecciones que integran Brasil, Alemania, Italia, Holanda y Francia, y en el que ya estaba Argentina, tras las finales de 1986 y 1990. España regresa tras dieciséis años a un final del Mundial, después de ganar la de 2010.

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En lo individual, Lionel Messi igualará al brasileño Cafú como únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales. En el caso del argentino, la de 2014, 2022 y ahora en esta de 2026. Y Lionel Scaloni se sumará al grupo de entrenadores que han dirigido en dos finales con Vittorio Pozzo, Helmut Schon, Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, Didier Deschamps y Carlos Salvador Bilardo. Y Luis de la Fuente buscará coronar su círculo virtuoso encadenando 38 partidos sin perder, lo que le permitiría superar al récord de 37 de Italia, y conquistar el título en la Nations League, la Eurocopa y el Mundial, la triple Corona.