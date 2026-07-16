Bellingham perdió los papeles: se encaró con jugadores argentinos y tuvieron que separarlo

La imagen de la frustración. Si el martes fue Kylian Mbappé en Dallas vio la amarilla en el minuto 86 por soltarle el brazo a Unai Simón en un intento de presión, cuando claramente no llegaba al balón, ayer fue su compañero de equipo Jude Bellingham quien perdió los papeles al término del Inglaterra-Argentina, un duelo que acabó con remontada de la Albiceleste.

El inglés, héroe de los 'Three Lions' ante Noruega apenas unos días antes, acabó siendo protagonista de una de las escenas más amargas del torneo. Tras el 1-0 de Anthony Gordon, Thomas Tuchel optó por replegar a su equipo y reforzó el bloque con la entrada de futbolistas de perfil defensivo.

La decisión entregó por completo la iniciativa a Argentina, que se instaló en campo rival durante prácticamente toda la segunda mitad y, fiel a su inquebrantable fe, terminó obrando un nuevo milagro en este Mundial.

Aún sobre el césped, Jude, solo y cabizbajo por la dura derrota, se giró y propinó una colleja en la nuca a Valentín Barco, que se había acercado a un grupo de futbolistas argentinos que celebraban el pase a la final a escasos metros del inglés. No encajó bien la eliminación y terminó perdiendo los papeles.

El jugador del Estrasburgo reaccionó de inmediato con un empujón, mientras Nico Paz, exjugador del Real Madrid, trataba de mediar para rebajar la tensión. Sin embargo, la situación fue a más cuando Bellingham volvió a acercarse al 'Colo' Barco y le señaló con el dedo a escasos centímetros del rostro. Otamendi intervino entonces para defender a su compañero y apartó al centrocampista inglés con un empujón.

La tangana obligó a intervenir a Jordan Pickford y James Trafford, los dos porteros de Inglaterra, que trataron de calmar los ánimos mientras Otamendi seguía recriminando la actitud de Bellingham. Una imagen totalmente desagradable y desafortunada.

La discusión con Messi

Además, tras el partido, Jude Bellingham aclaró el origen del tenso intercambio que protagonizó con Lionel Messi durante la primera mitad del duelo entre Inglaterra y Argentina. El centrocampista inglés explicó que todo surgió a raíz de una acción señalada como falta a favor del conjunto argentino y restó importancia a lo sucedido.

“¿La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada”, comenzó.

A continuación, el futbolista explicó cómo se desarrolló la conversación sobre esa jugada. “Pensé que había una falta antes y él dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’. Y yo dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’, ¿sabes a qué me refiero?”.

Pese al cruce de palabras, Bellingham mostró deportividad tras el encuentro, reconoció la superioridad del rival y elogió al capitán argentino. “Obviamente, estoy del lado perdedor, lo que duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores”.

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El internacional inglés también lamentó profundamente la eliminación de su selección. “Es tan desgarrador. Quería ser parte del equipo de Inglaterra que finalmente lo ha conseguido. Estar aquí diciéndole a los aficionados las mismas cosas que probablemente han oído durante años y años, es realmente desgarrador. Lo siento”, concluyó.