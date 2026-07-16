BALONCESTO
El Barça ficha al base estadounidense Umoja Gibson hasta 2028
El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje del base estadounidense Umoja Gibson, de 28 años recién cumplidos y que firmará un contrato por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2028, una vez supere la revisión médica.
"El FC Barcelona y el jugador estadounidense Umoja Gibson, han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador en la disciplina del Barça. El base, de 28 años y 1,85 metros, firmará un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028", ha confirmado el club en un comunicado.
En el mismo, la entidad destaca que Gibson llega para "reforzar la dirección de juego". El jugador texano, de y 1,85 metros, aterriza en el Palau Blaugrana procedente del Cedevita Olimpija de Liubliana tras firmar una destacada temporada en la EuroCup.
Gibson fue una de las revelaciones de la segunda competición continental de la Euroleague en el curso 2025-26, en el que promedió 15,9 puntos, 4,9 asistencias y 17,2 créditos de valoración en 20 encuentros, confirmando su crecimiento en el baloncesto europeo.
Formado en las universidades estadounidenses de North Texas, Oklahoma y DePaul, el nuevo jugador azulgrana inició su carrera profesional en el BG Göttingen alemán antes de continuar su trayectoria en la Liga ABA con el Spartak Subotica serbio y, posteriormente, con el Cedevita Olimpija.
En su última campaña en Eslovenia mejoró todavía más sus prestaciones, con medias de 15,8 puntos, 5,3 asistencias y 17,5 de valoración en la Liga ABA, además de firmar actuaciones destacadas como los 30 puntos y 37 de valoración ante su exequipo Spartak Subotica o las 10 asistencias repartidas frente al KK Igokea.
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