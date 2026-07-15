Laprovittola ficha por el Joventut por tres temporadas: "Vuelvo donde fui feliz"

Nico Laprovittola ha fichado por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, con el Asisa Joventut, según ha anunciado este miércoles el club catalán. De esta manera La Penya recupera a uno de los jugadores más queridos por su afición tras su anterior etapa, entre 2017 y 2019.

El internacional albiceleste, de 36 años, se encontraba sin equipo tras terminar contrato con el Barça el 30 de junio y acabó el curso con buenas sensaciones en ataque, promediando más de 11 puntos en las eliminatorias de la Liga Endesa, después de dos temporadas marcadas por las lesiones.

"Vuelvo donde fui feliz", destaca el jugador en un vídeo distribuido por el club de Badalona, que definió su incorporación como una de las noticias más especiales de la historia reciente".

El base argentino, de 1,90, regresa a Badalona después de haber militado en el Real Madrid y el Barça y de haberse consolidado como uno de los directores de juego con mejor visión de juego, liderazgo y capacidad de generar superioridades, además de un tiro eficaz, del panorama europeo.

El club asegura que Laprovittola dejó "un recuerdo imborrable" en su primera etapa en el Joventut. En la campaña 2017-18 fue una pieza clave para mantener la categoría y en la siguiente ya se convirtió en el MVP de la Liga Endesa al promediar 17,1 puntos por partido y 6,4 asistencias.