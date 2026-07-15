Josh Nebo es la tercera incorporación de un Barça de baloncesto en reconstrucción

El Barça de baloncesto continúa rearmándose para afrontar la próxima temporada con una plantilla completamente distinta. Josh Nebo, de 28 años -cumple 29 en cuatro días-, es la nueva incorporación de los culés y ficha por tres temporadas, hasta 2029. El jugador estadounidense, con pasaporte esloveno, llega procedente del Olimpia Milán y cuenta con una larga trayectoria en equipos Euroliga.

El conjunto azulgrana adquiere un pívot de 2,06 metros que aportará contundencia bajo el aro, tanto para anotar como para capturar rebotes. Josh Nebo acumula 136 partidos en Euroliga con el Zalgiris, el Maccabi y el Milán; con una media de 9,3 puntos, 6,3 rebotes y 13,7 de valoración. "Estoy muy emocionado de comenzar esta nueva etapa. Vengo aquí para ganar. Quiero luchar por conseguir títulos tanto en la ACB como en la Euroliga. Ese es mi objetivo", comenta el jugador en unas declaraciones para los medios del club.

El jugador, nacido en Texas el 19 de julio de 1997, se muestra muy ambicioso con su estancia en Barcelona y ya desea pisar la pista del Palau: "Cuando pienso en este club, lo primero que me viene a la cabeza es su cultura ganadora. Cada año luchando por llegar a los Playoffs, compitiendo por disputar la Final Four. Creo que puedo aportar defensa, rebote, capacidad para finalizar las jugadas, liderazgo y carácter. Espero que la afición sea espectacular, que nos anime con fuerza, que esté ilusionada. Tengo muchas ganas de jugar ante ella", confiesa.

El fichaje de Josh Nebo precede los de Olivier Nkamhoua y Justin Robinson, todos ellos anunciados en menos de una semana de diferencia. Parece ser que, tras cerrar las ocho bajas para la próxima temporada, los despachos azulgranas ya están trabajando intensamente en sumar jugadores para una plantilla que será completamente distinta a la del curso anterior.

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La gran incógnita sigue estando en el banquillo azulgrana, aunque todo apunta a que Sergio Scariolo puede ser quien ocupe ese puesto. Por su parte, el Dubai Basketball ya muestra a Xavi Pascual como su entrenador, un día después de que el técnico de Gavà abonara la cláusula de rescisión para revocar el contrato que lo vinculaba con el Barça hasta el 2028.