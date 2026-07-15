Inglaterra-Argentina, en directo: Última hora y actualidad de la segunda semifinal del Mundial

Ingleses y argentinos escenifican un nuevo episodio del 'clásico de los Mundiales'. Mientras los de Scaloni se aferran al recuerdo del 86 y la actuación de Diego Armando Maradona, con el mejor gol de la historia de los Mundiales y 'la mano de Dios', los de Tuchel se encomiendan al gran momento de cara a puerta de Jude Bellingham y Harry Kane. España espera rival para la final del próximo domingo en el Metlife Stadium.

Inglaterra presiona y Argentina 'rasca' Inglaterra ha comenzado apretando fuerte. Mientras Argentina lo hace rascando. Pimero Paredes a Bellingham y luego se ha llevado otro recado Anderson. Los argentinos aprietan en el 'otro fútbol'.

El partido arranca con empate en las gradas El partido arranca en Atlanta con igualdad en las gradas La FIFA estaba muy interesada en que hubiera tantos aficionados ingleses como argentinos en esta segunda semifinal del Mundial. Argentina's fans play a drum decorated with images of current team captain Lionel Messi and late Argentine legend Diego Maradona while gathering at Mill Creek Park on the eve of the World Cup quarterfinal match between Argentina and Switzerland, in Kansas City, Missouri, on July 10, 2026. (Photo by Austin Johnson / AFP) / AUSTIN JOHNSON / AFP

Elfath dirigirá el partido La FIFA ha confiado al estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath esta segunda semifinal de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra. El experimentado árbitro de 44 años dirigirá su cuarto partido del torneo, siendo uno de ellos el España-Uruguay. La designación del colegiado ha sido polémica para la prensa inglesa, ya que es de origen marroquí, pero pita en USA y Messi suma pleno de victorias con él. Isamil Elfath, árbitro estadouindense. / FIFA

La final, con un descanso de 30 minutos La FIFA rompe las normas para la final del Mundial: habrá un descanso inaudito de 30 minutos. Gianni Infnatino ha confirmado que organizarán un espectáculo inverosímil con Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, que cortará el ritmo habitual de partido. Lee el artículo completo aquí

Sexto enfrentamiento en los Mundiales Ingleses y argentinos se miden en una Copa del mundo por sexta vez. Los europeos han ganado tres de los cinco y los sudamericanos, dos de ellos. Ninguno de ellos fue a estas alturas del Mundial porque dos se jugaron en cuartos de final, uno en dieciseisavos y dos en la fase de grupos.

España espera rival en la final España ganó a Francia (2-0) en la primera semifinal del Mundial, con goles de Oyarzabal y Porro, y espera a su rival para la final del domingo. Los de Luis de la Fuente viajaban a Nueva York este mismo mércoles, aprovechando la jornada de descansa que dio el seleccionador. Lee el artículo completo aquí

Tuchel apuesta por Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. El nuevo jugador del Barcelona, Gordon, sigue en el once y entra en la otra banda Rogers, con Bellingham por detrás de Kane.