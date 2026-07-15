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Mundial 2026

Inglaterra-Argentina, en directo: Última hora y actualidad de la segunda semifinal del Mundial

Los de Luis de la Fuente esperan adversario para pelear por el título el próximo domingo (21:00 horas) en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Lionel Messi celebra su gol ante Egipto en los octavos del Mundial.

Lionel Messi celebra su gol ante Egipto en los octavos del Mundial. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Fermín de la Calle

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Madrid
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Ingleses y argentinos escenifican un nuevo episodio del 'clásico de los Mundiales'. Mientras los de Scaloni se aferran al recuerdo del 86 y la actuación de Diego Armando Maradona, con el mejor gol de la historia de los Mundiales y 'la mano de Dios', los de Tuchel se encomiendan al gran momento de cara a puerta de Jude Bellingham y Harry Kane. España espera rival para la final del próximo domingo en el Metlife Stadium.

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