Así te hemos contado el Francia-España que le ha dado a la Selección el pase a la final de Mundial

Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, clasificaron a España para la segunda final del Mundial de su historia, al imponerse por 0-2 a Francia en una semifinal que controló de principio a fin. La selección española se enfrentará en el partido decisivo del próximo 19 de julio contra el ganador del Inglaterra-Argentina, que se disputa este miércoles.

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