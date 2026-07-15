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MUNDIAL 2026
Así te hemos contado el Francia-España que le ha dado a la Selección el pase a la final de Mundial
El rival de la Roja saldrá del partido que enfrenta el miércoles a Inglaterra y Argentina
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Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, clasificaron a España para la segunda final del Mundial de su historia, al imponerse por 0-2 a Francia en una semifinal que controló de principio a fin. La selección española se enfrentará en el partido decisivo del próximo 19 de julio contra el ganador del Inglaterra-Argentina, que se disputa este miércoles.
Sigue en directo la actualidad y última hora del Francia-España.
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