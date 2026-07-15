Competir sin certezas: apneístas españoles reclaman más apoyo y transparencia a la Federación para desarrollar su carrera

Llegar a la élite de un deporte minoritario no siempre depende únicamente del rendimiento deportivo. En la apnea, donde gran parte de los gastos recaen sobre los propios deportistas, la planificación de una temporada internacional puede convertirse en un desafío económico y organizativo. Así lo denuncian un grupo de apneístas españoles que han decidido trasladar su situación al Consejo Superior de Deportes (CSD).

Laia Sopeña, Marta Gil, Laura Fernández, Paula Alonso, Daniela Miranda, Laura Martín, Eva Raimúndez, Albert Martínez y otros deportistas federados por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas, han presentado un escrito en el que reclaman una mayor transparencia en los procesos de selección, pero también un respaldo institucional que permita a más deportistas desarrollar su carrera internacional.

Algunos de los firmantes sostienen que el principal problema no es únicamente haberse quedado fuera de una convocatoria del Mundial a pesar de cumplir los criterios deportivos, sino la dificultad para planificar la temporada cuando desconocen con antelación qué requisitos deberán cumplir para optar a representar a España.

"Necesitamos saber qué competiciones cuentan, cómo se valoran las marcas o qué pasos debemos seguir para preparar una candidatura con certeza", explican en el documento remitido al CSD. Aseguran que esa información resulta imprescindible para organizar entrenamientos, desplazamientos, compromisos laborales e incluso la búsqueda de patrocinadores.

Un deporte con escasos recursos

La apnea continúa siendo una disciplina con una estructura muy reducida en comparación con otros deportes olímpicos o de mayor implantación. Buena parte de los costes de preparación —viajes, material, entrenadores, concentraciones o participación en competiciones internacionales— son asumidos directamente por los propios deportistas.

Según exponen las apneístas, esta realidad se complica cuando la posibilidad de acudir a un Campeonato del Mundo no se conoce hasta fechas próximas o cuando no existe una planificación clara sobre los procesos de selección.

Las deportistas consideran que una mayor previsión permitiría no solo preparar mejor el rendimiento deportivo, sino también facilitar la captación de patrocinadores y el apoyo de instituciones públicas y privadas.

El caso de Laia Sopeña

Entre las firmantes se encuentra Laia Sopeña, vigente campeona de España y poseedora del récord nacional de apnea de profundidad en la modalidad de Peso Constante (CWT).

En una carta remitida previamente a la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Sopeña solicitó conocer las razones de su exclusión del Mundial CMAS 2026 y preguntó si existía la posibilidad de ampliar la participación española mientras permaneciera abierto el plazo de inscripción.

La deportista explica que la ausencia en el Mundial tiene consecuencias que van más allá del plano competitivo. La participación internacional condiciona la obtención de patrocinios, el respaldo institucional e incluso el mantenimiento de la condición de Deportista de Alto Nivel, un reconocimiento que puede resultar determinante para su futuro profesional.

Más oportunidades para representar a España

Las deportistas también ponen el foco en la limitada representación española en algunos campeonatos internacionales. Aunque reconocen que la participación depende de distintos factores, consideran que debería trabajarse para que más atletas con nivel competitivo puedan acudir a los Mundiales siempre que la normativa internacional lo permita.

En este sentido, proponen abrir una vía de diálogo para estudiar nuevas fórmulas de financiación que ayuden a ampliar la presencia española en las grandes competiciones. Entre las opciones mencionan la colaboración con empresas privadas o programas de apoyo al deporte como España Compite.

No obstante, consideran que la búsqueda de recursos no puede recaer exclusivamente sobre los deportistas, quienes ya asumen una parte importante de la inversión necesaria para competir al máximo nivel.

Una petición de mayor apoyo institucional

Más allá de una convocatoria concreta, las tres deportistas aseguran que su objetivo es contribuir al crecimiento de la apnea femenina en España y favorecer que futuras generaciones encuentren una estructura más sólida.

Por ello, solicitan al Consejo Superior de Deportes que estudie posibles mecanismos para mejorar la transparencia de los procesos de selección, reforzar el apoyo a los deportistas de esta disciplina y facilitar que el talento deportivo no quede condicionado por la falta de recursos o de planificación.

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Su petición pretende abrir un debate sobre los retos que afrontan muchos deportistas de disciplinas minoritarias, donde competir al máximo nivel internacional exige, además del rendimiento deportivo, una importante capacidad para encontrar financiación y sostener una carrera profesional con recursos limitados.