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Adeyemi aterriza en Barcelona cargado de maletas para cerrar su fichaje

El delantero alemán pasará mañana jueves la revisión médica y el viernes podría ejercitarse por primera vez con Hansi Flick

El Barça pacta con el Dortmund el fichaje de Adeyemi por 22+7 millones de euros

Karim Adeyemi, a su llegada al aeropuerto de Barcelona, este miércoles.

Karim Adeyemi, a su llegada al aeropuerto de Barcelona, este miércoles. / Valentí Enrich

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Karim Adeyemi ha aterrizado este miércoles en El Prat para cerrar su fichaje por el FC Barcelona para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, procedente del Borussia Dortmund. El jugador ha llegado con su familia y cargado de maletas, evidencia de una mudanza.

La previsión del club catalán es que el internacional germano, de 24 años, se someta este jueves a la perceptiva revisión médica y el viernes se ejercite por primera vez junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de Hansi Flick, el entrenador que le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania cuando el jugador tenía 19 años.

Otra cosa diferente será su presentación oficial, puesto que el presidente de la entidad, Joan Laporta, se encuentra actualmente en Estados Unidos para presenciar la parte final del Mundial. Está previsto que se lleve a cabo la semana próxima.

El acuerdo entre Barça y Borussia Dortmund se cerró en 22 millones de euros más siete más en variables y el club alemán se ha reservado un 20% de una futura venta.

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LLEGADA KARIM ADEYEMI. FOTO: VALENTI ENRICH

Karim Adeyemi, a su llegada a Barcelona. / Valentí Enrich / SPO

Adeyemi se convertirá en el segundo fichaje del equipo de Flick para el curso 2026-27 después de la contratación de Anthony Gordon (Newcastle).

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