Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones generalesManlleuSondeo GESOPDavid SánchezAscen LópezRafa NadalPedrerolCalorFrancia - EspañaLa Séptima
instagramlinkedin

BALONCESTO

Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión

Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión

Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Xavi Pascual se ha desvinculado del Barça formalmente tras hacer efectiva la cláusula de rescisión presente en su contrato, según ha anunciado este martes el club catalán.

El importe de dicha cláusula es de unos 400.000 euros y el próximo destino del preparador de Gavà, al que restaban dos cursos más de contrato en Barcelona, será el Dubai Basketball.

Noticias relacionadas

Pascual tenía contrato hasta 2028 en su segunda etapa como entrenador azulgrana, que empezó en noviembre de 2025 y que se saldó con 68 partidos (57 de Liga, 29 de Euroliga y 2 de Copa). Contra todo pronóstico, consiguió clasificar al equipo a la final de la Liga, conquistada por el Valencia Basket.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
  2. Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
  3. Argentina sufre otra vez pero le gana a Suiza 3-1 y el martes decide el pase a la final nada menos que con Inglaterra
  4. Así quedan las semifinales del Mundial: cruces, fechas, horarios y análisis
  5. Bellingham lleva a Inglaterra a semifinales tras tumbar a la Noruega de Haaland en un polémico partido: el día del 'cable de Dios
  6. Jayden Adams (25), internacional con Sudáfrica en este Mundial, aparece muerto en un hotel
  7. Choque entre los gigantes del siglo': ¿Qué dice la prensa francesa del próximo España-Francia de semifinales del Mundial?
  8. La pizarra de De la Fuente mete a España en las semifinales del Mundial

Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión

Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión

Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central

Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central

De Jong vuelve del Mundial con una lesión de larga duración

De Jong vuelve del Mundial con una lesión de larga duración

Ni relojes ni coches: el capricho de Marcos Llorente que cuesta más de 20.000 euros

Ni relojes ni coches: el capricho de Marcos Llorente que cuesta más de 20.000 euros

El corazón dividido entre dos banderas y los Pirineos, así viven la semifinal del Mundial con España los franceses afincados en Asturias

El corazón dividido entre dos banderas y los Pirineos, así viven la semifinal del Mundial con España los franceses afincados en Asturias

Inglaterra-Argentina, algo más que un partido: "Por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo".

El Real Madrid pide al juez todas las facturas del Barcelona por el caso Negreira

El Real Madrid pide al juez todas las facturas del Barcelona por el caso Negreira

Confirmado: Estos son los horarios de los tres primeros partidos del Barça y el Espanyol en la Liga

Confirmado: Estos son los horarios de los tres primeros partidos del Barça y el Espanyol en la Liga