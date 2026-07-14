BALONCESTO
Xavi Pascual se desvincula del Barça tras hacer efectiva la cláusula de rescisión
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Xavi Pascual se ha desvinculado del Barça formalmente tras hacer efectiva la cláusula de rescisión presente en su contrato, según ha anunciado este martes el club catalán.
El importe de dicha cláusula es de unos 400.000 euros y el próximo destino del preparador de Gavà, al que restaban dos cursos más de contrato en Barcelona, será el Dubai Basketball.
Pascual tenía contrato hasta 2028 en su segunda etapa como entrenador azulgrana, que empezó en noviembre de 2025 y que se saldó con 68 partidos (57 de Liga, 29 de Euroliga y 2 de Copa). Contra todo pronóstico, consiguió clasificar al equipo a la final de la Liga, conquistada por el Valencia Basket.
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