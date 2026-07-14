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La ronda francesa

El vídeo viral de Pogacar, desde su hotel sin aire acondicionado

Cuando se caen los plomos en el Tour.

Pogačar, a la salida de su hotel sin aire acondicionado de la región de Cantal.

Pogačar, a la salida de su hotel sin aire acondicionado de la región de Cantal.

Sergi López-Egea

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EL PERIÓDICO

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Tadej Pogacar, como otros corredores del Tour, pasó la jornada de descanso, dos noches en el mismo establecimiento, en un hotel sin aire acondicionado, en la región de Cantal, en el Macizo Central, donde no están acostumbrados a la ola de calor que sufre buena parte de Europa y con establecimientos hoteleros sin refrigeración.

Además, el conjunto UAE no pudo utilizar la infraestructura que dispone para reconfortar el descanso de los ocho ciclistas de la escuadra. Llevan unos colchones que autorregular la temperatura y aparatos de aire acondicionado partátiles. Al conectarlos en los enchufes de las habitaciones asignadas saltaba la luz.

Durmiendo en la terraza

Es el Tour, y no los equipos, el que se responsabiliza del reparto de los hoteles y no siempre son las escuadras más potentes las que salen beneficiadas. Corredores de otros equipos también publicaron vídeos en las redes sociales donde se les veía durmiendo en las terrazas de las habitaciones de su hotel.

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El mensaje de la red X publicado por Sergi López-Egea, enviado especial de EL PERIÓDICO, al Tour ha superado el medio millón de visualizaciones. El vídeo fue grabado por el periodista de El País, Carlos Arribas.

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