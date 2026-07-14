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La ronda francesa

Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central

Tadej Pogacar, durante la décima etapa del Tour.

Tadej Pogacar, durante la décima etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

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Sergi López-Egea

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Murat (enviado especial)
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La décima etapa del Tour, la principal disputada en el Macizo Central, se corrió con temperatura alta, pero con un tiempo alejado del infierno que estaba persiguiendo al pelotón desde la salida de Barcelona. Fue como una pequeña tregua en otra etapa totalmente dominada por el conjunto UAE de Tadej Pogacar para reconducir una nueva exhibición, con victoria incluida, del astro esloveno, más amarillo si cabe, más líder de la Grande Boucle. Otra vez pasó la trituradora personal sobre la prueba,

Fue la tradicional etapa vivida con pasión por la afición francesa, debido a la coincidencia con el 14 de julio, la Fiesta Nacional al norte de los Pirineos. Fue, además, la jornada que ahora precede a dos etapas que o bien se resolverán al esprint o tendrá como protagonista a los corredores que no pelean por la general y que consigan entrar en la escapada del día y que esta fructifique y consiga llegar a meta. El viernes retorna la montaña con los Vosgos donde se afrontará una de las subidas más tradicionales en la historia de la ronda francesa, el Balón de Alsacia como primer aviso a tres días consecutivos de actividad en la montaña.

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