Yo estoy con Lamine Yamal: vamos a ganar, vamos a pasar

Ahora resulta que les ha dado por decir, por escribir, por relatar, por pronosticar que Francia es mejor que España. Es más, algunos hasta dicen que “mucho mejor”. Vale, sí, estupendo.

Las dos últimas veces que hemos jugado contra ellos, les hemos ganado y, en la última, sí, les metimos cinco ¡cinco! Ya, pero son mejores. ¿Mejores?, España lleva 36 partidos sin perder ¡36! Ya, por eso está cada vez más cerca de perder, añaden los pesimistas.

Lo ven, no entiendo el pesimismo que hay alrededor de este partido. España no ha dado un solo signo de debilidad en este Mundial. Ni uno solo, puede que en el debut ante Cabo Verde, que, luego, hasta mereció eliminar a Argentina. Bueno, a Argentina ha merecido eliminarla todo el mundo.

Los que no confían, los que no creen, los desmemoriados, olvidan que España llegó con muchas dudas, sobre todo lesionados y/o futbolistas en vías de recuperarse, a la cita mundialistas y ¡menuda casualidad! va a ser, junto a Francia, Inglaterra y Argentina, todas ellas campeonas del mundo, la última en regresar. Es decir, la selección de Luis de la Fuente, les guste o no, ha vivido con intensidad y meritos propios el Mundial del primer al último día. Ni les cuento las selecciones y campeonas que llevan semanas en sus casas.

Si Francia sale al campo pensando que ya ha ganado y España salta al césped sabiendo que debe ganar, nuestros vecinos tienen muchas posibilidades de ser eliminados. La última vez que nos enfrentamos, les metimos cinco. Esas cosas no se olvidan. Y menos en el fútbol.

Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco para ellos. España ha encajado un gol en esta Copa del Mundo. Si Francia hubiese podido escoger rival para estas semis, ya les digo yo que no hubiera seleccionado a España. España ya les ha ganado, España ya les ha metido cinco, España, como dice Didier Deschamps, es la favorita.

Si Francia sale esta noche pensando que tiene el partido ganado y España sale con la necesidad, la mentalidad, la idea y la estrategia de que debe ganarlo, nuestros vecinos tienen muchos números de caer eliminados.

El jugador de la selección española Lamine Yamal comparece en rueda de prensa en Dallas / EFE / CHRISTOPHER NEUNDORF

Puede, no lo dudo, que no estemos ante la mejor de las España. Puede que nuestros recuerdos sean mejores que lo que hemos visto en esta Copa del Mundo. Puede. Pero también puede que España juegue, hoy, su mejor partido, como ocurrió en la semifinal de Sudáfrica.

España es muy, muy, competitiva. Cuesta mucho, mucho, ganar a esta España. Y, desde luego, estoy del lado de Lamine Yamal, no de sus collares, sí de su tremenda respuesta a la mamarrachada de Mariano Rajoy. Confío tanto en España como en Lamine Yamal.

No es verdad que por sumar una racha de 36 partidos sin perder, éste vaya a ser el que perdamos. No, amigos, no, esto es como la ruleta, porque salga 36 veces rojo no significa que, en la siguiente tirada, salga negro. No, la posibilidad sigue siendo del 50% en cada lanzamiento. Así que estamos al 50% de eliminar a Francia, créanme.

No tengamos prisa, no forcemos la situación, a Lamine Yamal, con 19 años, le restan cinco, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¡cinco!, Mundiales para ser el mejor. Hoy solo tiene que ser bueno, muy bueno.

Yo no soy de los madridistas que están esperando que España sea eliminada para culpar a Lamine Yamal, Cubarse, Ferran, Olmo, Pedri, Gavi, Joan García y Eric García del fracaso, como tampoco soy de los catalanes que están esperando que España se vuelva porque es ESPAÑA. Yo estoy loco con ganar la segunda estrella y, hasta ahora, nada, nada, nada, me hace pensar que no será así.

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PD. Sé, sospecho, intuyo que a él, a Lamine Yamal, todo el ruido que hay alrededor suyo le da absolutamente igual, no le inquieta, igual le hace gracia. Pero sí soy de los que piensan que el Mundial del 'chico de oro' está siendo muy, muy, bueno, viniendo de donde viene. Que traten de compararlo a futbolistas que tienen 39 años (Messi), 32 (Kane), 29 (Dembélé), 27 (Mbappé) o 25 (Haaland) no es culpa suya. Lamine Yamal, con 19 años recién cumplidos, tiene, léanlo bien, otro cinco ¡cinco! Mundiales por delante.