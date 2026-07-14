Un informe recomienda al Barça suspender temporalmente las aportaciones a los veteranos por sus altos excedentes de tesorería

El Fútbol Club Barcelona, atendiendo a una revisión técnica elaborada por una empresa auditora, ha tomado la determinación de suspender temporalmente las aportaciones económicas que se venían ofreciendo tanto a la Fundación de veteranos como a la Agrupación de veteranos. El motivo es el importante remanente que acumulan ambas entidades en tesorería, alrededor de 4 millones de euros en el caso de la Fundación y unos 2,5 millones en el caso de la Agrupación. Dicho estudio recomienda que ese dinero se destine a sus actividades ordinarias.

El Barça, y así lo comunicó a los integrantes de ambas asociaciones, intenta que se cumpla la normativa aplicable a las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. De hecho, ambos entes se rigen por el Decreto 259/2008 y el 125/2010 del Plan de Contabilidad de las Fundaciones y Asociaciones de la Generalitat de Catalunya, por los que las fundaciones tienen que destinar, al menos, el 70% de sus ingresos netos anuales al cumplimiento "de sus finalidades fundacionales".

Desde hace años, la Fundació del FC Barcelona recibe el 1% de los emolumentos que cobran los futbolistas de la primera plantilla del club azulgrana (unos cuatro millones de euros). De esa cantidad, un 50% (es decir, dos millones de euros) se entrega tanto a la Fundación de veteranos como a la Agrupación de veteranos.

Así, dicho estudio, que se centra en la revisión de las cuentas de 2021, 2022, 2023 y 2024, considera que deben ser reevaluadas dichas aportaciones que emite la Fundació del Barça a las dos asociaciones de veteranos con el objetivo de cumplir con el marco normativo.

Decisión temporal

Tras las reuniones mantenidas con los representantes de dichas asociaciones, el club azulgrana informó de la decisión temporal tomada ante la acumulación de excedentes de tesorería que no estaban siendo destinados específicamente a las funciones que son la razón de ser de dichos colectivos.

La Agrupació de Jugadors (así es su nombre oficial), presidida por Juan Manuel Asensi y que tiene entre sus vicepresidentes a Pere Valentí Mora, Rafael Zuviría y Esteban Vigo, trata de que entre sus asociados se presten asistencia social mientras ejercen su barcelonismo en diferentes actos, como la cena anual, encuentros o entrega de medallas. También gestiona la actividad deportiva de sus asociados y también es la encargada de la relación con los Barça Legends.

Noticias relacionadas

En cuanto a la Fundació de Jugadors tiene como función principal la de ayudar a exjugadores profesionales del primer equipo del Barça y que tengan dificultades económicas, "sin los mínimos medios de subsistencia", también sus hipotéticas viudas o exparejas o familiares más cercanos. "La ayuda se concreta en prestaciones económicas de carácter temporal o vitalicio, búsqueda de trabajo o ayuda asistencial o geriátrica", expone entre sus funciones el propio organismo.