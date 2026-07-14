Confirmado: Estos son los horarios de los tres primeros partidos del Barça y el Espanyol en la Liga

La Liga ya ha publicado los horarios de las tres primeras jornadas del torneo, que este año se ven afectadas por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El vigente campeón, el FC Barcelona, debutará en la competición doméstica el domingo 23 de agosto a las 21:30 h contra el Elche CF en el Estadio Martínez Valero. El partido corresponde a la segunda jornada, ya que los equipos que cuentan con varios jugadores en la fase final de la Copa del Mundo optaron por aplazar esta primera jornada, que se jugará entre la segunda y la tercera para tener más descanso.

Calendario del Barça

El 27 de agosto a las 21:00 h, el conjunto de Hansi Flick debutará en casa frente al Athletic Club, en el compromiso correspondiente a la primera jornada. Pocos días después, el lunes 31 de agosto a las 21.30 horas, se medirá al Rayo Vallecano, también en el Spotify Camp Nou. Aunque los culés tendrán más tiempo de margen para arrancar la competición liguera, tendrán que diputar los tres primeros encuentros en tan solo ocho días.

Jornada 1 de La Liga EA Sports. / La Liga

Calendario del Espanyol

Por su parte, el RCD Espanyol iniciará su temporada con normalidad el domingo 16 de agosto a las 19:00 h, los pericos recibirán al Levante UD en el RCDE Stadium. En la segunda jornada, también en casa, el equipo dirigido por Manolo González tendrá que hacer frente al nuevo Real Madrid de Mourinho. Este será el debut liguero de los madridistas, el día 22 de agosto a las 21:30 h. El tercer partido confirmado de los blanquiazules será en Anoeta, la Real Sociedad recibirá al Espanyol el sábado 29 de agosto a las 19:00 h.

Segunda jornada de La Liga EA Sports. / La Liga

Calendario del Real Madrid

Tras iniciar la segunda etapa del portugués ante los pericos, el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad el miércoles 26 de agosto a las 21:00 h, otro de los partidos aplazados de la primera jornada. El conjunto blanco también jugará en casa el domingo 30 de agosto a las 17:00 h ante el Málaga, recién ascendido.

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