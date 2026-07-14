GRAVITEO también se saborea: así será el festival donde la música y la gastronomía juegan su propio campeonato

Mientras los atletas desafían la gravedad, el público encontrará otro ritmo fuera de las pistas. La música será el hilo conductor de toda la jornada y acompañará cada competición con una identidad propia.

En la zona de escalada volverá a sonar la inconfundible voz del speaker internacional Simone Raina, acompañado por Andrea Ciscato, conocido como DJ C15K1. Una pareja habitual en las grandes citas internacionales que sabe transformar cada movimiento de los escaladores en un auténtico espectáculo para los aficionados.

El ambiente continuará en las pruebas de patinaje con Kini González como maestro de ceremonias, aportando toda su experiencia para mantener la conexión entre deportistas y espectadores. Y cuando termine la acción deportiva, la fiesta seguirá. DJ Neus pondrá banda sonora al festival desde la zona de ocio, mientras que CUPRA Música se convertirá en uno de los grandes puntos de encuentro del recinto, consolidando el sonido y las actuaciones en directo como dos de los pilares de la experiencia GRAVITEO.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, AzulMarino y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Ocho food trucks y un restaurante climatizado

Pero un festival también entra por el estómago. Por eso, la organización ha diseñado una oferta gastronómica pensada para que nadie tenga que abandonar el recinto durante el día.

Ocho food trucks ofrecerán propuestas para todos los gustos, con hamburguesas, bagels, empanadas, opciones vegetarianas, helados, bocadillos y sándwiches, entre otras alternativas. Una oferta variada para hacer una pausa, recuperar fuerzas y regresar a la acción sin perderse ni un instante del ambiente. Gran parte del servicio estará gestionado por Aramark, compañía con amplia experiencia en grandes recintos de ocio y entretenimiento, que también habilitará un restaurante climatizado con capacidad para 250 personas.

A ello se sumará una zona chill out equipada con barra, mesas y sombrillas, concebida para descansar durante unos minutos, compartir la experiencia con otros asistentes y volver a sumergirse después en las competiciones y actividades del festival.

Si hay un espacio donde deporte, ocio, innovación y estilo de vida se darán la mano será en el universo CUPRA. La marca convertirá su presencia en GRAVITEO en un auténtico ecosistema de experiencias articulado alrededor de cinco grandes pilares: conducción, música, propuestas inmersivas, diseño y lifestyle.

La música tendrá un protagonismo especial. Además de crear uno de los principales puntos de encuentro del recinto a través de CUPRA Música, la marca organizará sesiones de DJ hasta el cierre de la jornada. A ello se añadirá la acción Follow the CUPRA Raval, que acercará a los asistentes a actuaciones en directo de artistas invitados y reforzará el carácter urbano y festivalero del evento. Una iniciativa que conecta con la apuesta de CUPRA por presentar el nuevo Raval a través de la música, la creatividad y la cultura contemporánea.

Cupra / Redacción

WHAT DRIVES YOU? Descubre la experiencia CUPRA

Quienes busquen una experiencia todavía más interactiva podrán ponerse al volante en el Test Drive, una de las grandes activaciones del festival. Previa reserva a través de la aplicación oficial, los asistentes tendrán la oportunidad de conducir diferentes modelos de CUPRA en un escenario tan especial como el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La experiencia permitirá descubrir de primera mano el diseño, la tecnología y el comportamiento de los vehículos de la marca. Al terminar la prueba, los participantes recibirán como recompensa una CUPRA Drink, una bebida desarrollada junto a Vichy Catalan. La bebida también podrá adquirirse en el CUPRA Drink Bar, un espacio pensado para refrescarse, descansar y compartir impresiones entre competición y competición.

Simuladores, realidad virtual y diseño personalizado

La oferta de CUPRA se completará con simuladores de conducción y una zona de VR Padel Experience, donde los visitantes podrán adentrarse en una experiencia deportiva mediante realidad virtual. También habrá un espacio dedicado a la CUPRA Collection, en el que será posible descubrir y adquirir prendas y accesorios exclusivos vinculados al universo visual y creativo de la marca.

Además, la artista Tania Marcial ofrecerá un servicio de personalización de camisetas y gorras durante diferentes franjas horarias del fin de semana. Una propuesta que permitirá a los asistentes llevarse una pieza única y convertir su paso por el festival en un recuerdo personalizado.

Mucho más que una competición GRAVITEO quiere ir un paso más allá del concepto tradicional de competición. Su propuesta combina deporte urbano, música, gastronomía y un amplio programa de experiencias inmersivas para que el público pueda pasar todo el día en el recinto. Desde disfrutar de finales internacionales de escalada o patinaje hasta ponerse al volante de un CUPRA en el circuito, escuchar sesiones de DJ, asistir a actuaciones en directo, descubrir colecciones exclusivas o hacer una pausa en la zona gastronómica, el festival está diseñado para que cada visitante construya su propio recorrido. Porque aquí no solo se viene a ver grandes trucos, maniobras imposibles o espectaculares escaladas. También se viene a escuchar, probar, descubrir, compartir y vivir el festival de principio a fin. En GRAVITEO, la gravedad se desafía en las pistas, pero la experiencia continúa mucho más allá de ellas.

Fuente: Sport