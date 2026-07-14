Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026

La polémica de Rajoy

Ante un duelo de tal envergadura han sido muchas las personalidades que se han pronunciado acerca del partido que se vivirá esta noche en Dallas. Uno de ellos, no fue ni más ni menos que el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que caldeó el ambiente con una columna de opinión que ya ha sido tachada por el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno francés de "racista" y "xenófoba". En su artículo, publicado en El Debate, el expresidente aseguraba que la selección francesa “juega a un gran nivel” pero “sin franceses”, en clara alusión al origen de varios jugadores.