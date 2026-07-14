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FRA-ESP (21:00h)
Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026
Las dos grandes selecciones se medirán esta noche para conseguir la primera plaza finalista de este mundial de Estados Unidos, México y Canadá
España y Francia se medirán este martes a las 21:00H en la primera de las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo una de las dos grandes selecciones conseguirá su billete para disputar la gran final de este domingo, pero el encuentro de esta noche será mucho más que un partido entre países vecinos. Lamine, Mbappé, Merino u Olise, entre otros, hacen de este duelo una final anticipada que tendrá en vilo al mundo del fútbol.
La polémica de Rajoy
Ante un duelo de tal envergadura han sido muchas las personalidades que se han pronunciado acerca del partido que se vivirá esta noche en Dallas. Uno de ellos, no fue ni más ni menos que el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que caldeó el ambiente con una columna de opinión que ya ha sido tachada por el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno francés de "racista" y "xenófoba". En su artículo, publicado en El Debate, el expresidente aseguraba que la selección francesa “juega a un gran nivel” pero “sin franceses”, en clara alusión al origen de varios jugadores.
El camino de las selecciones
La Selección llega a la cita después de eliminar a Bélgica en cuartos de final, en un partido que reforzó la candidatura del equipo de Luis de la Fuente. Francia, por su parte, accedió a semifinales tras superar a Marruecos y vuelve a apoyarse en el peso de Kylian Mbappé, uno de los grandes nombres propios del torneo.
Dónde ver el partido
El partido podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE y también en streaming mediante RTVE Play. Además, DAZN ofrecerá el encuentro dentro de su cobertura del Mundial, y Movistar Plus+ lo incluirá a través de sus canales vinculados a la competición. La retransmisión de RTVE comenzará minutos antes del inicio.
Duelo de categoría
La Selección se mide a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026, un duelo entre dos campeonas del mundo que decidirá al primer finalista del torneo. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, y arrancará a las 21:00 horas, horario peninsular español.
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