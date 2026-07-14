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FRA-ESP (21:00h)

Francia – España, en directo: última hora de los equipos y alineaciones del partido de semifinales del Mundial 2026

Las dos grandes selecciones se medirán esta noche para conseguir la primera plaza finalista de este mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Lamine Yamal: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"

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EFE

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Begoña González

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Barcelona
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España y Francia se medirán este martes a las 21:00H en la primera de las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Solo una de las dos grandes selecciones conseguirá su billete para disputar la gran final de este domingo, pero el encuentro de esta noche será mucho más que un partido entre países vecinos. Lamine, Mbappé, Merino u Olise, entre otros, hacen de este duelo una final anticipada que tendrá en vilo al mundo del fútbol.

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