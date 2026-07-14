De Jong vuelve del Mundial con una lesión de larga duración

Frenkie de Jong estaba de vacaciones familiares por California tras la eliminación de Países Bajos del Mundial. Lo normal es que hubiera alargado el viaje y la desconexión, porque días pendientes tiene, pero optó por regresar antes de lo esperado a Barcelona. Sorprendió su aparición el lunes en la Ciutat Esportiva, donde estaban convocados para la revisión médica de inicio de pretemporada los futbolistas que no han participado en la cita mundialista, más una quincena del plantel convocados por Hansi Flick. Ahora se ha sabido por qué. De Jong se lesionó con su selección. Una lesión de rodilla que, según los primeros informes, será de larga duración. Según avanzó el diario Marca, el jugador estará cuatro meses de baja. No hay de momento comunicado oficial.

De Jong controla un balón. / Peter Dejong / AP

De Jong, de 29 años, se perdió la temporada pasada 9 partidos de Liga y 3 muy decisivos de Champions por lesión. Acabó el curso renqueante y ahora parece que no empezará bien el que se avecina, el octavo en las filas azulgranas. Entonces tuvo problemas musculares en dos episodios distintos. No es el caso en estos momentos. El mediocampista acusa una lesión en la rodilla que se hizo con Países Bajos durante el Mundial, en el que jugó el 85% de los minutos, incluida parte de una prórroga contra Marruecos en los dieciseisavos de final.

¿Alteración en la planificación?

Si se confirma la gravedad de la lesión -y los primeros informes apuntan hacia este sentido-, De Jong no podría estrenarse con el Barça hasta mediados de noviembre. El jugador necesita someterse a más pruebas antes de revelar el alcance exacto de la dolencia. Si realmente no puede jugar durante varios meses podría repercutir en la planificación deportiva.

Para el puesto de mediocentro Flick contaba con el neerlandés, con Marc Bernal y también con Eric Garcia. Ahora quizá hay sitio, al menos hasta el mercado invernal, para Marc Casadó, cuya salida se daba por descontada desde las alturas del club.

Junto a De Jong volvió antes de tiempo Ronald Araujo, quien no jugó ni un minuto con Uruguay en el Mundial. También arrastra molestias que le martirizan. Su tiempo de baja no ha sido aún determinado.

La llegada de Adeyemi

Paralelamente, el FC Barcelona espera este miércoles la llegada de Karim Adeyemi, fichaje procedente del Borussia Dortmund. El delantero alemán pasará la revisión médica el jueves antes de firmar su contrato como nuevo jugador del equipo de Hansi Flick. Es el segundo fichaje azulgrana después del de Anthony Gordon. Firmará por cinco temporadas, hasta junio de 2031. A finales de semana podría empezar ya a entrenar a las órdenes del técnico alemán.

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