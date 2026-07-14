La UE Cornellà de Messi presenta su nueva equipación

Aunque la compra de la UE Cornellà por parte de Leo Messi supone una transformación del club a largo plazo, el 'efecto Messi' ya está dando sus frutos. El conjunto de Tercera RFEF ha sacado a la luz la que será su equipación para la próxima temporada y la gran novedad es que Adidas es el nuevo patrocinador técnico del club. "No podía ser de otra forma", comenta el club en una publicación, pues la marca alemana ha acompañado al jugador argentino durante casi toda su carrera.

La camiseta mantiene su tradicional color verde y el blanco gana un poco más de importancia con las tres franjas de Adidas que van del cuello a los hombros. Se mantiene como patrocinador principal de la equipación el neobanco 'Myinvestor', que aparece en la parte frontal de la camiseta.

La equipación se puede adquirir con el nombre de Leo Messi y su número 10 en la camiseta por un precio adicional, aunque también se puede personalizar si uno lo desea.

El impacto de Messi en el Cornellà

En la era de la inmediatez, si hay una tendencia o una noticia que causa furor, se nota instantáneamente en las redes sociales del protagonista. Ha pasado con Vozinha y Tim Payne, jugadores desconocidos para la mayoría antes de esta Copa del Mundo y con los que ahora todas las marcas quieren colaborar por su cantidad de seguidores en redes. La UE Cornellà también experimentó este impacto cuando Messi se convirtió en el nuevo propietario del club. En su perfil de Instagram, pasó de unos 40 mil seguidores a los más de 850 mil que tiene actualmente, una cifra que supera incluso a muchos clubes de primera división.

En busca del ascenso a Segunda RFEF

La UE Cornellà jugará la próxima temporada en Tercera RFEF tras quedarse cerca del ascenso en la temporada anterior. El equipo del Baix Llobregat sufrió una dura remontada del CF Badalona y le faltó un gol para plantarse a la final de los playoffs de ascenso. Con la nueva camiseta, los verdes afrontan la primera temporada entera con Leo Messi como propietario, con la ilusión de subir de categoría.

La pretemporada del primer equipo arrancará el 23 de julio y disputará un total de seis partidos durante el mes de agosto antes de empezar la temporada de forma oficial.

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