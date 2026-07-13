Regreso a Catalunya de Vicky Losada. La futbolista catalana aterriza en Badalona para una temporada cedidad del Bristol City Women de la liga inglesa, gracias a las sinergias estratégicas del ecosistema de clubs de Mercury 13. La exjugadora del Barça es una de las figuras más emblemáticas y laureadas del fútbol femenino internacional.

Vicky Losada ficha por el Badalona Women / FC Badalona Women

Con una trayectoria sólida, Vicky Losada (Terrassa, 1991) aportará al "FC Badalona Women la experiencia, el liderazgo y la visión de juego que le han convertido en una referencia del fútbol femenino en nuestro país". En su palmarés destacan una UEFA Women's Champions League, como capitana del FC Barcelona, seis títulos de Liga, siete Copas de la Reina, además de una FA Cup inglesa durante su exitosa etapa en el Arsenal. Internacional absoluta con la selección española en más de 60 ocasiones, habiendo disputado dos Mundiales y dos Eurocopas, su fichaje refuerza la voluntad del club de competir al máximo nivel en la élite de la Liga F.

"Estoy muy agradecida por mi etapa en Inglaterra y, en particular, por la oportunidad de jugar con el Bristol City la temporada pasada. Pero hacía mucho tiempo que quería volver a casa, y el proyecto del Badalona Women, con el apoyo de Mercury 13, me ha cautivado. Somos unas afortunadas, estamos en un momento de crecimiento ideal para crear un equipo competitivo”, asegura Vicky Losada. "Desde una perspectiva deportiva, incorporar a una jugadora como Vicky es un paso gigante para nuestro proyecto. Sobre el terreno de juego, nos aporta una inteligencia táctica de élite, una visión extraordinaria y un control total del ritmo del partido”, cuenta Ferran Cabello, director deportivo del FC Badalona Femenino.

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Para Pedro Iriondo, CEO del Badalona Women, "el fichaje de Vicky Losada es un hito que demuestra el rumbo y la ambición de este proyecto. Incorporamos a una extraordinaria jugadora y una referente indiscutible para las nuevas generaciones. Estamos construyendo un equipo para consolidarnos a la élite en una ciudad como Badalona, que queremos que se sienta orgullosa de este proyecto".