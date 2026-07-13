Estos son los municipios donde habrá pantalla gigante para ver el España - Francia de semis del Mundial

Tras la clasificación de España para las semifinales, numerosos ayuntamientos han confirmado la instalación de pantallas gigantes con el objetivo de convertir el partido en una gran celebración colectiva. La iniciativa se ha extendido especialmente por las provincias de Barcelona y Tarragona, donde se espera una elevada afluencia de público. Decenas de miles de aficionados podrán seguir este martes, a partir de las 21.00 horas, la semifinal del Mundial entre España y Francia desde pantallas gigantes instaladas en plazas, parques y espacios públicos de numerosos municipios catalanes.

Mientras varias localidades del área metropolitana han apostado por organizar visionados multitudinarios, el Ayuntamiento de Barcelona mantiene su decisión de no instalar una pantalla gigante en la ciudad, una postura que ya generó debate durante los anteriores encuentros del combinado nacional. Entre los municipios que ya han confirmado la instalación de pantallas gigantes para seguir el España-Francia destacan Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa, Mataró, Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Rubí y Montcada i Reixac. Esta lista podría ampliarse en las próximas horas, ya que varios consistorios continúan trabajando en la organización de estos dispositivos y podrían anunciar nuevas ubicaciones antes del inicio del encuentro.

En la provincia de Tarragona también habrá importantes puntos de encuentro para los aficionados. La ciudad de Tarragona instalará una pantalla gigante en el Parc del Francolí, mientras que Salou y Vila-seca también ofrecerán espacios públicos para seguir el encuentro.

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La semifinal enfrenta a dos de las grandes favoritas al título y representa una oportunidad histórica para que España regrese a una final mundialista. El encuentro se disputará este martes a las 21.00 horas (hora peninsular española) entre el combinado dirigido por Luis de la Fuente y el de Didier Deschamps.