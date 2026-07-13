En una semifinal, las dos mejores del mundo y, en la otra, la guerra de las Malvinas, no es casualidad

Traté de explicárselo ayer y, si me dejan, volveré sobre el tema hoy. Muchas veces, cuando circulábamos con el Seat 1.430 FU que tenía papá y, bajando la calle Balmes, alguien, un idiota, un descerebrado, nos pasaba haciendo eses con un coche que solo hacía ruido. Papá nunca perdía los nervios ni las buenas maneras pero, eso sí, me miraba y me decía: “Ahora, cuando lleguemos al semáforo y estemos al lado de ese bobo, mírale la cara, por favor”. Y, sí, en efecto, le mirabas la cara y el tipo ya pagaba. Era tonto, tonto.

Se que han hecho el ejercicio, pero mírenles la cara a Donald Trump, Javier Milei y Gianni Infantino y entenderán muchas de las cosas que han pasado y, esperen, pasarán, en este Mundial de fútbol, que ha sido más Mundial que nunca, pero menos fútbol que siempre.

Y, después de verles las caras a estos señores, piensen cómo Trump despreció al fútbol, cómo quiso manipular la competición, cómo intentó dejar sin sedes a ciudades o estados demócratas y cómo provocó el mayor escándalo en la historia de todos estos Mundiales, haciendo desaparecer una tarjeta roja. O piensen cómo Milei está utilizando a Messi&Cia para tapar que su Gobierno ya es casta. O piensen en Infantino entregándole un Premio Nobel de la Paz faslso, ‘fake’, al presidente de EEUU.

Leo Messi sigue siendo el ídolo de toda Argentina. / ODD ANDERSEN/AFP

Han organizado el Mundial más numeroso de la historia, simplemente para conseguir más votos que les mantengan en la poltronade la FIFA y tirando de VISA inagotable y, por descontado, para generar nuevos ingresos ¡pero si se han inventado una pausa de hidratación en estadios con aire acondicionado a tope! Mírenles las caras, por favor.

¿Ustedes piensan que Infantino iba a permitir que las semifinales del Mundial más mediático, de la Copa del Mundo que abrirá nuevos y millonarios mercados, la jugasen Egipto, Noruega y Suiza, faraones, glaciares y relojes. No sean ingenuos. Qué hacemos con Egipto, Noruega y Suiza en semifinales, por favor.

Caído del cielo

Y, menuda casualidad, a los tres modestos les cayó encima la lluvia divina de la FIFA. A los egipcios, les anularon un gol, convirtiendo en falta un pisotón que los propios árbitros tenían prohibido pitar en la fase previa de esta Copa del Mundo, pero que ¡menuda casualidad!, les dijeron que señalasen en las eliminatorias. Muy bonito: cambian la ley de un día para otro.

A Noruega le cayó un gol de Bellingham caído del cielo. Y nunca mejor dicho, pues el balón que fue a parar a los pies del enorme, del tremendo, futbolista inglés, otro que se escaqueó en el Real Madrid para preparar la Copa del Mundo, venía, no solo del cielo, sino del cable que conecta al fútbol con Dios.

Alguien, en la FIFA, debió calcular qué dinero les suponía que selecciones como Egipto, Suiza y Noruega se convirtiesen en semifinalistas de esta Copa del Mundo

Y lo que lo que les hicieron a los suizos, es para que Rolex les quite o recompre los relojes de todos los orondos dirigentes de la FIFA, empezando por Infantino. A Suiza, le expulsaron a un bobo, sí, con una segunda amarilla que no volverán a pitar nunca más, pero que necesitaban pitar en un partido donde, de nuevo, la Argentina de Messi estaba agonizando como ya le ocurriera ante Cabo Verde y Egipto.

Yo, lo siento, o no, pero visto lo visto, vistas las caras de estos personajes y, sobre todo, visto cómo ha sucedido todo, no tengo duda alguna de que los semifinalistas son los que quería la FIFA: la campeona del mundo (Argentina), la campeona de Europa (España), la mejor selección del momento (Francia), los representantes de la mejor Liga del mundo (Inglaterra), el mejor futbolista de la historia (Leo Messi), los dos mejores futbolistas que vienen (Kylian Mbappé y Lamine Yamal) y al nuevo Cristiano Ronaldo (Harry Kane).

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Y, ¡menuda casualidad1, no se les escapa una. ¡Menuda suerte!, hay dos selecciones de Adidas (España y Argentina) y otras dos de Nike (Francia e Inglaterra). Se las saben todas.