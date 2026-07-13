La selección de Sonia Bermúdez disputará dos amistosos ante EEUU en octubre

Tras sellar de forma brillante el billete al Mundial de Brasil 2027 hace unos meses, la primera ventana FIFA de la temporada 2026/2027 arrancará con un reto mayúsculo para España. La selección capitaneada pr Alexia Putellas se enfrentará a Estados Unidos en dos encuentros internacionales amistosos los días 10 y 13 de octubre. Estas dos selecciones ocupan el primer y segundo puesto en el ranking FIFA.

El primer duelo tendrá lugar a las 14:30 horas local (6 horas más en España) en el Audi Field de Washington, un estadio con capacidad para 20.000 espectadores. El segundo arrancará a las 19:00 horas local en el Subaru Park de Chester, con alrededor de 18.500 localidades disponibles.

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Precedentes

Las vigentes campeonas del mundo y las campeonas olímpicas se han enfrentado en un total de cuatro ocasiones con un balance de tres victorias para las estadounidenses y un triunfo para las españolas. El último precedente entre ambas selecciones tuvo lugar el 11 de octubre del 2022 en El Sadar (Pamplona). Los tantos de Laia Codina y Esther González sellaron la histórica victoria de la Selección ante la todopoderosa escuadra norteamericana. Los encuentros servirán a las de Sonia Bermúdez como preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA que tendrá lugar en ocho ciudades sede de Brasil del 24 de junio al 25 de julio del 2027.