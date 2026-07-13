Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: "Necesitábamos un socio para seguir creciendo"

El extenista mallorquín Rafa Nadal explica los motivos que le llevaron a dar entrada al fondo de inversión GPF Capital en el accionariado de la Rafa Nadal Academy, una operación con la que vendió el 44,9% de la sociedad. Asegura que la decisión responde exclusivamente a la necesidad de impulsar la expansión internacional de un proyecto que considera "muy personal" y sobre el que mantiene el control.

Durante una entrevista concedida a CNBC, Nadal explica que el objetivo era incorporar un socio que aportara capacidad para acelerar el crecimiento de la academia sin renunciar a la dirección del proyecto. "La estrategia era tener un socio que nos permitiera seguir creciendo", afirma. "Sigo teniendo el control de la compañía porque lleva mi nombre y es un proyecto para toda la vida, muy personal para mí".

El ganador de 22 títulos de Grand Slam detalla que la academia ha experimentado un importante crecimiento durante los últimos años y que ese desarrollo hacía necesario incorporar un nuevo aliado para afrontar la siguiente etapa. "La empresa ha crecido mucho en los últimos años y sentimos que necesitábamos ayuda para seguir creciendo y expandiéndonos por todo el mundo. Esa fue la principal razón de la decisión", señala.

"Son españoles, tenemos una gran relación"

Nadal se muestra satisfecho con la incorporación de GPF Capital, al que define como un socio profesional con el que mantienen una buena relación. "Estamos contentos con nuestros socios. Son españoles, tenemos una gran relación y son muy profesionales. Nos están ayudando a conseguir nuestros objetivos", asegura.

Rafa Nadal con Roger Federer en su academia. / David Rouge / EFE

El extenista insiste en que la expansión internacional de la Rafa Nadal Academy ya está en marcha y subraya que continúa implicándose personalmente en la gestión diaria del proyecto. "Estamos en proceso de expandirnos por todo el mundo y yo estoy muy involucrado en ello cada día, en la academia, en la oficina, intentando ayudar en todo lo que puedo", expresa.

Preguntado por si participa también en los entrenamientos deportivos, Nadal deja claro que su papel actual se centra principalmente en la dirección estratégica de la institución, aunque sigue colaborando cuando los entrenadores requieren su experiencia. "Intervengo cuando algún entrenador me pide que observe a un jugador o que hable con él porque tiene algún problema concreto. Siempre estoy disponible", apunta.

No obstante, precisa que su trabajo cotidiano está mucho más ligado a la gestión de la academia que a la pista. "En el día a día estoy más en la oficina. Cuando tengo que hablar con los chicos, hablo con ellos, pero la mayor parte del tiempo estoy en reuniones intentando entender cuál debe ser nuestra estrategia para seguir creciendo y hacer las cosas de la mejor manera posible".

Legado más allá de la pista de tenis

Uno de esos objetivos se materializa en ZEL, la cadena hotelera que impulsa junto a Meliá. Nadal explica que el proyecto nace de una experiencia personal acumulada durante toda su carrera deportiva. "He pasado media vida en hoteles y sé más o menos qué es lo que más me gusta y lo que no", afirma. Ese conocimiento, unido a la alianza con la empresa hotelera, le convenció para dar el paso. "Tener a Meliá a mi lado me hace sentir cómodo. Somos del mismo lugar, de Mallorca, y son personas en las que confío mucho. Además, para mí es una oportunidad de aprender porque llevan toda la vida en este negocio y son una compañía muy exitosa".

El extenista considera que el turismo sigue teniendo un enorme recorrido porque han cambiado los hábitos de consumo. "La mentalidad de la gente ha cambiado mucho. Antes se intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa. Ahora la gente valora mucho las experiencias e invierte mucho en viajar y conocer lugares diferentes", explica. A esa evolución del mercado se suma también su vínculo con Mallorca. "Es un negocio que me gusta. Nuestra economía principal viene del turismo. He crecido con ese ADN y disfruto explorando este nuevo proyecto".

La idea de ZEL surge durante una comida con el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer. Nadal recuerda que ambos empiezan a imaginar el proyecto de una forma casi improvisada. "Fuimos a comer a la academia y empezamos a escribir en una servilleta las cosas que nos gustaban de los hoteles, las que no nos gustaban tanto y cuál sería para nosotros el hotel ideal". De aquella conversación nace un concepto inspirado en sus raíces comunes. "Los dos amamos el estilo de vida mediterráneo y la cultura mediterránea porque hemos nacido allí. Desde el principio compartimos la visión de llevar esa experiencia mediterránea por todo el mundo".

Impacto de su familia

Rafa Nadal atribuye buena parte de su forma de entender los negocios a la influencia de su familia, con la que sigue trabajando estrechamente a través de Aspemir, su holding empresarial. Lejos de ver un inconveniente en compartir la gestión con sus allegados, asegura que esa cercanía constituye una de sus mayores fortalezas. "Somos de Mallorca, de un pueblo, y nuestra relación siempre ha sido muy cercana. Nos vemos todos los días", explica. El extenista añade que se siente "muy feliz" trabajando principalmente junto a su padre y el resto del equipo que integra la empresa familiar. "Nos gusta vivir en Mallorca y compartir el tiempo con la gente que queremos", afirma.

Rafa Nadal, durante la presentación de su museo. / CATI CLADERA / EFE

Nadal también reconoce que su padre ha sido el gran referente en su faceta empresarial: "Mi padre fue un ejemplo positivo para mí por su dedicación y su capacidad de trabajo. Desde pequeño lo vi trabajar muy duro. Fue capaz de construir la mayor empresa de vidrio de toda Baleares empezando desde cero. Su determinación y su dedicación al trabajo han sido una enorme inspiración para mí", resalta.

Marca personal

Nadal reconoce que el principal desafío consiste en construir una marca con personalidad propia en un mercado muy competitivo. "Necesitas tener algo diferente en un mundo donde existen muchísimas marcas", señala. Aun así, considera que los primeros resultados avalan el proyecto: "Podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Empezamos hace solo dos años y ya estamos inaugurando el cuarto hotel. Si todo va como esperamos, a final de año tendremos siete hoteles funcionando".

Uno de los logros que más satisfacción le produce no tiene que ver con el número de establecimientos, sino con la fidelidad de los clientes: "Conseguimos algo de lo que me siento especialmente orgulloso: los clientes se sienten identificados con la marca. Hemos sido capaces de crear una comunidad y vemos cómo muchos clientes pasan de un ZEL a otro".

El mallorquín entiende este proyecto como el comienzo de una segunda carrera profesional. "Construí un legado en la pista y ahora es el momento de construir un legado fuera de la pista", afirma. Reconoce que todavía está descubriendo qué ámbitos le interesan más, aunque tiene claras sus prioridades. "Creo mucho en la salud. Mis principales inversiones están en la hostelería, la educación y el deporte". Su objetivo, añade, consiste en "construir este nuevo capítulo" rodeándose "de las personas adecuadas". "Siempre me ha gustado hacer cosas. Necesito tener objetivos. Es muy importante tener metas porque eso te ayuda a levantarte cada día con motivación y pasión", añade.

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Aunque sus negocios ocupan buena parte de su tiempo, Nadal deja claro cuál es su prioridad. "Tengo dos hijos pequeños y son lo más importante de mi vida", asegura. Eso no significa renunciar al trabajo: "Me gusta trabajar. Así entiendo esta vida". Todas las inversiones, explica, las decide junto a un equipo de confianza. Además de ZEL, destaca su empresa de suplementos, la Rafa Nadal Academy, los proyectos educativos y la fundación que trabaja con menores en riesgo de exclusión social. "Creemos que el deporte y la educación tienen el poder de crear oportunidades para niños que estaban destinados a tener un futuro difícil", afirma. Diez años después de poner en marcha ese proyecto, asegura que "los resultados son increíbles" y que el objetivo ahora es "seguir creciendo".