Oficial: María León ficha por el London City hasta 2029

Nueva incorporación de lujo para el London City de Michele Kang. María León, excentral del Barça durante 9 temporadas, recala también en la capital inglesa. La jugadora, de 31 años, llega tras finalizar su contrato con el Barcelona y como agente libre. Mapi se une a Alexia Putellas y refuerza aún más una plantilla que está lista para luchar por todo esta próxima temporada.

Durante estos años, Mapi se ha erigido como referente y líder del vestuario. Se ha convertido en una de las figuras clave de la época dorada del equipo catalán, fichó por el Barcelona en 2017 y, durante sus nueve años en el club, se alzó con cuatro títulos de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, siete títulos de la Liga F, siete Copas de la Reina y seis Supercopas de España. "He jugado en España durante muchos años y sentí que ahora era el momento adecuado para dar el salto, teniendo en cuenta el proyecto. La liga inglesa está contribuyendo al crecimiento del fútbol femenino. Quería ponerme a prueba en otro país, en otra liga, jugando un tipo de fútbol diferente", explica en su nota de presentación la futboloista.

Como Alexia, Mapi ha querido reconocer el papel determinante de Michele Kang no solo en su fichaje, sino también en la evolución del fútbol femenino. "¿Qué puedo decir de Michele (Kang)? Creo que es increíble lo que transmite Michele. Es una mujer inspiradora que quiere que el fútbol femenino se desarrolle y prospere. Por supuesto, quiero formar parte de algo así, de un club que se ha creado para las mujeres", cuenta la jugadora.

«Mis compañeras me ayudarán a adaptarme al nuevo entorno y espero que mi experiencia y mi liderazgo puedan ayudar al equipo esta temporada. Tengo muchas ganas de trabajar con el entrenador Eder (Maestre), el cuerpo técnico y mis nuevos compañeros. Quiero seguir ganando y sigo teniendo la determinación necesaria para conseguirlo. Espero que podamos lograrlo con las London City Lionesses", relata María ya preparada para la vida londinense. "Todo el mundo me ha dicho que Londres es una ciudad genial y que me va a encantar. Me lo tomaré paso a paso. Mi objetivo es adaptarme lo antes posible al equipo y a la liga y, a partir de ahí, poder aportar lo mejor de mí mismo como jugador y como persona", añade.

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